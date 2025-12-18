Kyocera premiata con i 2026 BLI Pick Awards

Kyocera Document Solutions, attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, ha annunciato che tre dei suoi dispositivi A4 hanno ricevuto il premio 2026 BLI Pick Awards da Keypoint Intelligence, leader nelle ricerche di mercato e nei test sui prodotti.

I modelli ECOSYS MA2101cwfx, ECOSYS MA2600cwfx ed ECOSYS PA2600cwx hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento per la produttività, la qualità dell’immagine e le prestazioni di scansione a seguito di approfonditi test di laboratorio indipendenti.

Questi dispositivi hanno dimostrato prestazioni eccezionali in aree cruciali come la qualità di stampa, l’alta velocità di elaborazione, la rapidità del time-to-first-page, le performance di scansione e l’ottima gestione dei supporti, confermando la loro robustezza nel supportare gli attuali ambienti di lavoro ibridi e multiutente.

Vincitori del premio A4 Pick Award 2026 sono i seguenti modelli Kyocera:

• ECOSYS MA2101cwfx

Una multifunzione a colori compatta e ricca di funzionalità che offre un’ottima qualità dell’immagine. La velocità di elaborazione e i tempi di stampa di prima pagina superiori alla media garantiscono un’elevata produttività negli ambienti condivisi. La velocità di stampa a colori e le prestazioni di scansione di livello superiore ne aumentano ulteriormente l’idoneità per gli ambienti di lavoro ibridi.

• ECOSYS MA2600cwfx

Una stampante multifunzione a colori compatta che offre una qualità dell’immagine eccezionale. La velocità di scansione in tutte le modalità, l’elaborazione rapida e le dimensioni compatte dei file a colori scansiti la rendono una soluzione eccellente per le esigenze di digitalizzazione degli ambienti ibridi. Anche i risultati relativi alla velocità di stampa sono stati ottimi nella maggior parte dei test.

• ECOSYS PA2600cwx

Una stampante a colori che offre un’elevata qualità delle immagini e un’eccellente produttività. Flussi di lavoro più veloci della media, tempi di stampa di prima pagina rapidi e velocità di stampa pari a quelle dei principali concorrenti garantiscono un rendimento affidabile. La capacità del vassoio superiore alla media e la robusta gestione dei supporti riducono l’intervento dell’utente e ampliano la flessibilità della gestione dei documenti.

Zelda Emmerick, Expert Product Marketing di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V., afferma: “Questi prestigiosi riconoscimenti sottolineano la forza del nostro portafoglio A4 e le prestazioni costanti dei nostri dispositivi in termini di qualità di stampa, velocità ed efficienza dei flussi di lavoro digitali”.

La filosofia ECOSYS Kyocera è incentrata su un design di lunga durata ed è alla base di soluzioni di stampa resistenti, sostenibili ed economiche. Oltre ai modelli ECOSYS, Kyocera Document Solutions offre una delle gamme A4 più complete del settore, con oltre 20 stampanti e multifunzione progettate per ambienti di lavoro di tutte le dimensioni e che hanno come priorità la sicurezza.