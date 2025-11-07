LG conquista i CES 2026 Innovation Awards

LG Electronics (LG) è stata insignita di numerosi CES 2026 Innovation Awards, tra cui due prestigiosi riconoscimenti Best of Innovation, confermando la propria leadership nella creazione di soluzioni tecnologiche smart.

Gli Innovation Awards, assegnati ogni anno dalla Consumer Technology Association (CTA) in vista del CES, la più grande fiera mondiale di elettronica di consumo e IT, premiano prodotti e servizi rivoluzionari che rappresentano la nuova frontiera sul fronte della tecnologia e del design.

La società ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie di prodotto, tra cui TV e monitor OLED che hanno conquistato cinque Innovation Awards nelle categorie Imaging, Gaming & eSports e Computer Hardware & Components. Il riconoscimento più prestigioso è stato assegnato a LG SIGNATURE OLED T, il primo TV trasparente e wireless al mondo, vincitore del Best of Innovation Award nella categoria Imaging, premio che sottolinea l’impegno di LG nell’offrire esperienze di visione innovative.

LG SIGNATURE OLED T, infatti, ridefinisce l’esperienza visiva grazie a un sorprendente display OLED trasparente da 77 pollici, con risoluzione 4K e tecnologia di trasmissione wireless. Combinando un design rivoluzionario con prestazioni senza eguali, questo TV ridefinisce gli standard del design.

Si tratta del quarto anno consecutivo in cui un televisore LG OLED conquista il titolo Best of Innovation. Negli anni precedenti infatti sono stati insigniti del titolo i TV LG OLED evo con la nuova tecnologia Brightness Enhancement (2025); LG OLED M, il primo TV OLED wireless di LG (2024); ed LG OLED Flex, il TV OLED gaming a curvatura regolabile (2023).

A conferma dell’impegno dell’azienda nell’offrire servizi smart e sicuri, la piattaforma LG webOS ha ottenuto un doppio riconoscimento quest’anno nelle categorie Artificial Intelligence e Cybersecurity, categoria in cui LG ha ottenuto un riconoscimento anche lo scorso anno.

Nella categoria Home Appliances, il robot aspirapolvere con stazione di ricarica integrata ha ricevuto un Innovation Award per il design originale e le funzionalità avanzate, come la funzione vapore utilizzata sia come sistema di pulizia dei pavimenti che come sistema di igienizzazione del panno quando il robot è fermo in ricarica.

Tra i prodotti ad aver guadagnato un CES 2026 Innovation Awards figurano anche il nuovo TV LCD con tecnologia Micro RGB; lo schermo personale portatile LG StanbyME 2; e il monitor professionale LG UltraFine evo 6K, il primo display al mondo a supportare sia la risoluzione 6K (6,144 × 3,456) sia la nuova interfaccia Thunderbolt™ 5.

L’elenco completo e i dettagli dei prodotti LG vincitori dei CES 2026 Innovation Award saranno svelati durante il CES 2026 di Las Vegas il 6 gennaio 2026.