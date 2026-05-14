LG rafforza la sua presenza nel Corporate con la collaborazione con ASIT

LG Electronics (LG) ha stretto una partnership strategica con ASIT, realtà di riferimento nella distribuzione di soluzioni tecnologiche avanzate, con l’obiettivo di consolidare la presenza nel segmento delle soluzioni di Information Display per il settore corporate.

L’accordo si inserisce in una visione condivisa orientata alla valorizzazione di un ecosistema integrato di competenze, tecnologie e servizi, in grado di supportare aziende e partner nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale. La collaborazione mira inoltre a rafforzare l’offerta combinata hardware e software, favorendo l’adozione di soluzioni sempre più evolute, affidabili e scalabili.

“La collaborazione con ASIT rappresenta un’importante opportunità strategica per creare un ecosistema completo di servizi, tecnologie e supporto specializzato in grado di supportare clienti e partner nei loro percorsi di innovazione e trasformazione digitale. Questa partnership nasce con l’obiettivo di creare valore concreto nel mondo Corporate, combinando competenze, innovazione tecnologica e capacità di execution. L’obiettivo comune sarà quello di creare nuove opportunità di crescita per tutto l’ecosistema B2B in Italia”, ha dichiarato Francesco Mammana, Sales Director della divisione Business Solution di LG Electronics Italia.

“L’accordo commerciale siglato con LG costituisce un elemento centrale della nostra strategia di sviluppo, finalizzata a consolidare il posizionamento sul mercato attraverso partnership orientate alla creazione di valore”. Ha dichiarato Joris Ganz, Chiarman & CEO di Asit. “Tale alleanza riflette una visione condivisa e l’impegno reciproco nel garantire ai nostri clienti l’accesso a soluzioni tecnologiche d’avanguardia. L’integrazione di un Vendor leader quale LG all’interno del nostro portfolio abilita i Partner a supportare con efficacia i processi di modernizzazione tecnologica e l’implementazione di sistemi AV complessi.”