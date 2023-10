LTF arricchisce il catalogo di Melchioni Ready

L’offerta Melchioni Ready si arricchisce con diverse tipologie di utensili per le lavorazioni meccaniche di precisione, di misura e di controllo a marchio LTF.

Melchioni Ready amplia, così, la gamma di prodotti professionali inserendo nel proprio catalogo l’intera gamma di utensili del marchio LTF. Obiettivo: poter offrire l’eccellenza dell’utensileria professionale in termini di qualità, prezzo e prestazioni.

LTF è una delle più importanti aziende italiane che dal 1965 produce utensili di alta qualità nel campo della metrologia di misura e di controllo. Tutti i prodotti presenti all’interno del catalogo sono caratterizzati da materiali eccellenti. Gli stessi che dimostrano il costante impegno del marchio italiano nel creare prodotti in linea con l’evoluzione tecnologica. Grazie a queste caratteristiche sono in grado di funzionare nelle situazioni di lavoro più estreme offrendo prestazioni ottimali e durature nel tempo.

Melchioni Ready mette a disposizione diverse soluzioni. Dal calibro analogico a quello digitale, dal multimetro al cric in bottiglia. Fino alle chiavi torx e ai transpallet.

Un’intera gamma di strumenti LTF acquistabile online

Il calibro digitale LTF 327.15 da 150 mm, ad esempio, è uno strumento altamente tecnologico dotato di un display che permette di leggere in maniera chiara e rapida i numeri. Si tratta di uno strumento utile per i professionisti che hanno bisogno di misure precise. Grazie alla protezione IP54 contro getti d’acqua e polvere, lo strumento può essere utilizzato in qualsiasi situazione. Per quanto riguarda il campo di misurazione della lunghezza può arrivare fino ad un massimo di 150 mm.

Un altro prodotto a marchio LTF, disponibile sullo store Melchioni Ready e dai rivenditori ufficiali, è il transpallet semi-elettrico con forche da 1150 mm. Questo carrello (visibile in foto) caratterizzato da un impianto di movimentazione elettrico è ideale per le operazioni di trasporto e spostamento di pallet all’interno dei magazzini. Il timone di guida, dal design ergonomico e antiscivolo, presenta anche l’indicatore dello stato della batteria. Infine, questo modello permette di sollevare fino ad un massimo di 1500kg.

L’intera gamma a marchio LTF è acquistabile presso i rivenditori autorizzati in Italia, oppure, comodamente online attraverso il sito Melchioni Ready.