Marco Ghirlanda è il nuovo Direttore Commerciale di Socomec Italia

A partire dal mese di maggio 2024, Marco Ghirlanda ha assunto la carica di Direttore della Filiale Commerciale di Socomec Italia e Amministratore Delegato di Socomec Elettrotecnica. Nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità generale della direzione commerciale e delle attività di service dell’azienda, in linea con la vision e gli obiettivi strategici del Gruppo.

Marco Ghirlanda, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna e l’esperienza in alcune società del settore delle energie rinnovabili, è entrato in Socomec nel 2014 con il ruolo di Service Area Manager Centro Nord. Nel corso degli anni ha dimostrato una profonda conoscenza del settore e una spiccata propensione all’innovazione e al cambiamento.

Il percorso professionale di Marco Ghirland è stato caratterizzato da una progressiva assunzione di responsabilità all’interno dell’azienda: nel 2017, a 34 anni, è diventato Responsabile Nazionale per la vendita dei Servizi e nel marzo 2021, a 38 anni, ha assunto il ruolo di National Sales Manager ampliando il proprio campo di azione alla vendita dei prodotti UPS. In questo 2024 ha partecipato al programma internazionale di sviluppo dei giovani manager organizzato dall’headquarter di Socomec Group, un’occasione unica per confrontarsi con altri talenti provenienti da ben 18 nazioni diverse.

“Sono orgoglioso di ricoprire il ruolo di Direttore commerciale in Socomec, un’azienda che da oltre 100 anni è un protagonista nel mercato europeo”, dichiara il nuovo Direttore Commerciale e Amministratore Delegato Marco Ghirlanda. “È sicuramente una grande responsabilità proseguire sul percorso tracciato dai miei predecessori, un percorso che ad ogni passaggio ha portato con sé una nuova energia, obiettivi sempre più ambiziosi e nuove sfide. Nel prossimo futuro punteremo a rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato nazionale, con particolare attenzione alla transizione energetica e alla sostenibilità, sia sociale che ambientale. Le possibilità aperte dalle nuove tecnologie digitali ci aiuteranno sempre di più a valorizzare i risultati del nostro lavoro e quello dei nostri partner. Ci auguriamo infine di diventare quell’azienda in cui i giovani talenti non vedono l’ora di far parte”.

La nomina di Marco Ghirlanda rappresenta un passo importante per Socomec Italia, che conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse interne, con una particolare attenzione alla crescita dei giovani professionisti. Sotto la sua direzione l’azienda è pronta a consolidare la propria posizione nel mercato italiano e a perseguire nuovi ambiziosi obiettivi di crescita, ispirandosi alle linee guida che da sempre caratterizzano l’operato del Gruppo: innovazione, qualità, trasparenza, attenzione al servizio e sviluppo responsabile.