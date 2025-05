Mario Merino è il nuovo Presidente di Avnet Abacus

Avnet Abacus, tra le società operante in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici, oltre che di tecnologie complementari, e business unit regionale di Avnet, ha annunciato la nomina di Mario Merino a Presidente di Avnet Abacus, con efficacia dal 1^ luglio 2025. Subentrerà a Rudy Van Parijs, il cui pensionamento è previsto al termine dell’anno fiscale 2025 di Avnet dopo oltre tre decadi trascorse in Azienda.

Rudij Van Parijs passa il testimone a Mario Merino

Rudy Van Parijs, ha giocato un ruolo decisivo nel successo di Avnet Abacus da quando ha assunto la presidenza nel 2018. Sotto la sua leadership l’Azienda ha raddoppiato i ricavi e ha rafforzato la propria posizione nel mercato, ampliando inoltre il peso relativo delle vendite rispetto al mercato con i fornitori principali. La sua visione strategica e la dedizione hanno lasciato l’azienda in una posizione eccellente per continuare a crescere.

Mario Merino porta nel suo nuovo ruolo un’ampia esperienza nel settore e un’approfondita competenza tecnica. Attualmente in carica come Regional Vice President South Europe di Avnet Abacus, Mario Merino è parte della famiglia Avnet da oltre 20 anni.

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Universidad Politécnica de Madrid, ha iniziato la sua carriera come progettista elettronico e field applications engineer (FAE), aprendo poi una propria azienda di ingegneria software. Nel 2000 è entrato in Memec, diventata parte di Avnet nel 2005, e ha ricoperto diverse posizioni tecniche e di leadership in Avnet Silica e Avnet Abacus prima di assumere il ruolo attuale.

A tempo debito l’azienda annuncerà il successore per il ruolo attualmente ricoperto da Mario Merino. Nel frattempo, Rudy Van Parijs rimarrà in Avnet Abacus fino a giugno 2025 per assicurare una transizione della leadership senza soluzione di continuità.

Dichiarazioni

“La leadership di Rudy Van Parijs e il suo contributo ad Avnet nell’arco degli ultimi 34 anni sono stati straordinari. La sua abilità nel guidare la crescita e nel costruire solide relazioni con clienti e fornitori sono stati determinanti per il nostro successo. Lo ringraziamo per la sua dedizione e gli auguriamo un meritato pensionamento”, ha detto Slobodan Puljarevic, Presidente Avnet EMEA, che ha aggiunto: “Con il suo profondo background tecnologico, l’ampia conoscenza del settore e la comprovata capacità di leadership, Mario è la scelta ideale per condurre Avnet Abacus nel futuro. Siamo fiduciosi che sotto la sua leadership l’azienda continuerà a crescere e a guidare l’innovazione nel mercato IP&E”.