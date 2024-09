Muscope|Risk entra nel portafoglio di Bludis

Nuovo accordo di distribuzione tra Bludis, Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet e Muscope Cybersecurity, società all’avanguardia nel settore della cyber sicurezza.

L’azienda è stata fondata nel dicembre 2021 da quattro soci con più di venti anni di esperienza nel campo della sicurezza informatica e delle infrastrutture di rete con la missione di sviluppare strumenti tecnologici all’avanguardia che consentano a organizzazioni di qualsiasi dimensione di comprendere e gestire efficacemente i propri rischi informatici.

Muscope Cybersecurity ha creato la piattaforma Muscope|Risk che permette di valutare rapidamente il rischio di nuove minacce, offrendo un’analisi completa dei potenziali pericoli a cui le organizzazioni di ogni dimensione potrebbero essere esposte.

Muscope|Risk integra in un’unica soluzione strumenti di analisi del perimetro di attacco, vulnerability assessment e cyber threat intelligence.

La piattaforma utilizza un algoritmo che esamina la sicurezza dei dati aziendali con gli occhi di un cyber criminale ottenendo una valutazione della sicurezza, un’analisi dettagliata dei rischi ed un piano di azione appropriato per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, Muscope|Risk calcola il rischio annuale monetario per tipi specifici di attacchi e incidenti aiutando le imprese a comprendere il reale impatto economico di queste minacce sul business aziendale.

Muscope Cybersecurity investe costantemente in tecnologie e metodologie all’avanguardia per offrire soluzioni di cybersicurezza di prima classe; questa è la motivazione principale che ha convinto Bludis ad inserire Muscope|Risk nel proprio portafoglio prodotti in ambito cybersecurity.

Con questa partnership Bludis rafforza strategie e competenze per rispondere alle principali sfide in ambito cybersecurity con soluzioni innovative.

“I cyber attacchi sono sempre più evoluti e le tecniche per identificare i punti vulnerabili delle aziende sono diventate sempre più sofisticate. La diffusa convinzione “A noi non succederà mai perché abbiamo un dipartimento IT dedicato ed un antivirus funzionante!” non è più attuale. È dimostrato che la maggior parte delle aziende non è pronta a difendersi dal cyber crimine, e che quelle coinvolte in un attacco informatico hanno subito una perdita di business considerevole. Bludis è alla costante ricerca di soluzioni innovative che alzino il livello di protezione dagli attacchi utilizzando tecnologie efficaci, complete e in continua evoluzione come quella sviluppata da Muscope Cybersecurity” afferma Maurizio Erbani General Manager di Bludis.

“Le aziende sono esposte a molteplici rischi, tra cui la perdita di dati, interruzioni della produzione, danni alla reputazione e sanzioni economiche. È essenziale che le aziende considerino la cybersecurity come parte integrante del business e discutano di analisi del rischio ai più alti livelli decisionali, in maniera chiara ed accessibile a tutti, quantificando economicamente il rischio cyber. Solo in questo modo si può sviluppare una consapevolezza autentica e posizionare la protezione informatica dell’azienda come una priorità strategica all’interno della struttura aziendale. La sicurezza informatica deve essere un elemento fondamentale e non solo un aspetto tecnologico, ma un pilastro centrale della gestione aziendale” ha dichiarato Bruno Cordioli, CEO di Muscope.