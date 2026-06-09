NAS Selector: la nuova guida ASUSTOR per scegliere il NAS giusto

ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer ha reso disponibile il nuovo NAS Selector, uno strumento online progettato per semplificare il processo di scelta della soluzione di storage più adatta alle specifiche esigenze di ciascun utilizzatore.

Creato con l’obiettivo di eliminare i dubbi e le complessità che spesso accompagnano la scelta di un sistema di archiviazione di rete all’interno di un catalogo sempre più ricco e articolato, questo strumento si propone come una risorsa particolarmente preziosa sia per gli utenti alle prime armi sia per professionisti e aziende, aiutandoli a dimensionare correttamente una delle parti più importanti della propria infrastruttura tecnologica: lo storage.

Questo nuovo tool online è stato pensato da ASUSTOR per guidare l’utente attraverso una serie di domande intuitive e analizzare differenti parametri per poi restituire una selezione personalizzata dei modelli di NAS più adatti a soddisfare le proprie esigenze. Lo strumento prende in considerazione numerosi criteri, tra cui la tipologia di utilizzo prevista, le funzionalità richieste, le caratteristiche hardware desiderate e, non da ultimo, il profilo professionale dell’utilizzatore.

Uno degli elementi distintivi di NAS Selector, infatti, è la possibilità di effettuare una ricerca basata sulla professione. Fotografi, videomaker, creatori di contenuti, professionisti IT, sviluppatori, piccole imprese, studi professionali e utenti domestici possono ricevere suggerimenti mirati che tengono conto delle esigenze tipiche del proprio settore, evitando il rischio di acquistare una soluzione sovradimensionata oppure insufficiente rispetto alle proprie necessità operative.

Oltre all’ambito professionale, il sistema consente di individuare la soluzione più idonee anche in funzione di specifiche caratteristiche e funzionalità, come il supporto alla virtualizzazione, la possibilità di fungere da server VPN o web, di poter disporre di cache SSD, di supportare snapshot Btrfs, backup avanzati o la riproduzione multimediale tramite porta HDMI. Ogni suggerimento, quindi, sarà frutto di valutazioni effettuate sulla base di requisiti concreti e scenari d’uso reali.

NAS Selector permette inoltre di filtrare i risultati in funzione delle caratteristiche hardware desiderate, come il numero di alloggiamenti per i dischi, il supporto alle reti 2.5GbE, 5GbE e 10GbE, la memoria espandibile, la presenza di slot M.2, la porta HDMI, formati tower o rack e numerose altre opzioni avanzate.

Grazie a questo approccio guidato, ASUSTOR rende più semplice individuare la piattaforma ideale per archiviazione, backup, collaborazione, virtualizzazione, gestione dei contenuti multimediali e protezione dei dati, consentendo agli utenti di investire in una soluzione realmente allineata ai propri obiettivi presenti e futuri.