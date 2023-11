Nasce Netcomm Academy per la formazione sull’e-commerce e la digital transformation

Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale in Italia, presenta Netcomm Academy, la prima piattaforma dedicata alla formazione professionale sui temi dell’e-commerce e della trasformazione digitale. Il servizio è dedicato ai Soci di Netcomm, che hanno a disposizione oltre 200 contenuti formativi tra video, eventi, webinar e gruppi di lavoro per implementare le proprie competenze nell’ambito del digital retail e della transizione digitale.

Netcomm, il punto di riferimento per il commercio digitale italiano, è anche hub di competenze e formazione in ambito digitale. Grazie alla piattaforma Netcomm Academy, le aziende e i professionisti del settore avranno l’opportunità di approfondire i trend del settore e di apprendere come sfruttare le nuove tecnologie per gestire in modo efficace la loro attività.

Netcomm Academy offre workshop, eventi, mini master, percorsi di formazione e progetta Business School per aziende, grandi istituzioni ed enti governativi. All’interno della piattaforma è possibile accedere a tutti i webinar della Netcomm Academy, ai video delle sessioni plenarie e delle Innovation Roundtable di Netcomm Forum 2023 e 2022, a tutti gli eventi Netcomm Focus 2023 e infine ai numerosi workshop a tema regolamentare e fiscale. La piattaforma, in costante aggiornamento, organizza i contenuti secondo una logica tematica creando percorsi in cui gli argomenti coprono i principali aspetti legati al mondo dell’e-commerce. Con approfondimenti in tema di Intelligenza Artificiale e Metaverso, Fashion & Lifestyle, Digital Regulation, Customer Experience, Data Analytics, Digital Export e Digital Marketing, Netcomm Academy costituisce una vera e propria accademia di formazione per lo sviluppo delle competenze nel digital retail.

“Negli ultimi tre anni il mondo del digitale è profondamente cambiato e le aziende italiane si trovano a operare in un quadro sempre più sfidante che vede l’online come un elemento ormai imprescindibile per lo sviluppo delle realtà commerciali di ogni settore e dimensione.” Afferma Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Con la nascita di Netcomm Academy, la piattaforma dedicata alla formazione per il commercio digitale, confermiamo il ruolo del nostro Consorzio come importante risorsa di competenze e di orientamento in questo contesto di profondi cambiamenti, ponendosi come abilitatore della trasformazione digitale delle aziende italiane. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle aziende coinvolte e ai professionisti degli strumenti utili e pratici per operare efficacemente nel retail digitale e per comprendere l’attuale scenario di evoluzione dell’e-commerce, supportando così l’evoluzione dei loro business in un’ottica di multicanalità.”