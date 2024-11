Netgear presenta le promozioni del Black Friday

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con l’attesissimo Black Friday! E, per gli appassionati di tecnologia e affezionati al marchio Netgear, l’attesa è finita, quest’anno in anticipo con l’”Early Black Friday”. Dal 17 novembre, infatti, è disponibile sullo store ufficiale, una sezione in anteprima dedicata a una gamma di prodotti con riduzioni vantaggiose in vista di una Holiday Season coi fiocchi.

Il momento perfetto per dedicarsi per tempo ai regali natalizi scegliendo la migliore tecnologia declinata in device perfetti per ogni esigenza.

Quest’anno Netgear, per il periodo che abbraccia Black Friday (venerdì 29 novembre) e Cyber Monday (lunedì 2 dicembre) fino al primo venerdì di dicembre, ha scelto di offrire agli appassionati tech un portfolio capace di anticipare richieste e necessità, andando dritti alle soluzioni con prodotti smart e bestseller.

Una connettività premium per tutti: Adattatori, Cornici digitali, Router, Router Mobile, Sistemi Mesh WiFi 6 e WiFi 7 e tanto altro da scoprire online.

Tra le imperdibili punte di diamante Netgear:

ORBI WiFi 6 Premium Mesh Serie 8 (RBK862S) da 899,99€ a 599,99€

ORBI WiFi 6 Premium Mesh Serie 8 (RBK863S) da 1299,99€ a 799,99€

ORBI WiFi 6 Premium Mesh Serie 9 (RBRE960) da 749,99 a 599,99€

ORBI WiFi 7 Premium Mesh Serie 9 (RBE970) da 899,99€ a 699,99€

ORBI WiFi 7 Premium Mesh Serie 9 (RBE972S) da 1699,99€ a 1299,99€

ORBI WiFi 7 Premium Mesh Serie 9 (RBE973S) da 2399,99€ a 1999,99€

NIGHTHAWK Router Mobile M6 (MR6150) da 849,99€ a 679,99€

NIGHTHAWK Router Mobile M6 Pro (MR6450) da 999,99€ a 879,99€

Netgear, tecnologia all’avanguardia e design accattivante a portata di click!