Notarify ha siglato un accordo di partnership con V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Notarify, specialista nel settore Blockchain e digitalizzazione. La mission di Notarify è quella di garantire la certezza digitale, certificando e proteggendo dati, documenti, firme ed identità per restituire il controllo, difendere dalle minacce del digitale e consentire una reale dematerializzazione e deburocratizzazione, con particolare riguardo anche alla sostenibilità ambientale.

In un contesto sempre più digitale in cui la sicurezza è ogni giorno esposta a crescenti rischi di frode e contraffazione, Notarify si pone come soluzione di cybersecurity efficace, efficiente e in grado di coprire a 360° i bisogni di ogni azienda.

Grazie a questa strategica partnership con V-Valley, Notarify potrà accelerare la propria mission di garantire la certezza digitale, confermando il proprio ruolo di attore chiave nell’evoluzione della digitalizzazione sicura e dell’innovazione basata su blockchain e sviluppando sinergie con importanti partner a valore per poter aggiungere un nuovo livello di cybersecurity, garantendo così autenticità, immutabilità e valore legale alle loro soluzioni.

V-Valley, dal lato suo, potrà ampliare il proprio portfolio rafforzando la propria offerta con strumenti innovativi per la notarizzazione digitale, la gestione documentale e la blockchain applicata al business, soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo verso la diffusione di soluzioni tecnologiche affidabili, trasparenti e scalabili, contribuendo alla creazione di un ecosistema digitale più sicuro e orientato all’innovazione, in grado di portare un reale vantaggio competitivo a partner e clienti.

Federico Monti, CEO & Founder di Notarify, ha dichiarato: “Con Notarify vogliamo garantire la certezza digitale: ogni documento, dato e identità diventano autentici, certificati e possono essere condivisi e verificati in modo immediato, sicuro, trasparente e legalmente valido. In questo modo aggiungiamo un altro importante livello alla cybersicurezza e la partnership con V-Valley rappresenta un passo strategico fondamentale in questa direzione. La competenza, l’approccio consulenziale, la capillarità distributiva di V- Valley, ci aiutano a portare la nostra visione di sicurezza ad una platea amplissima di partner a valore.

Insieme, stiamo costruendo un ecosistema in cui sicurezza, tecnologia e semplificazione si incontrano per

trasformare il modo in cui si certifica e si tutela il valore digitale.”

Luca Casini, Country Manager di V-Valley in Italia, ha commentato: “Siamo contenti di avviare questa collaborazione con Notarify, una realtà all’avanguardia che introduce nel nostro portfolio una tecnologia completamente nuova e altamente strategica. In un mercato in continua evoluzione, dove le sfide legate alla sicurezza, all’originalità e alla tracciabilità dei dati e dei documenti diventano sempre più centrali, riteniamo che Notarify rappresenti un tassello distintivo e complementare, che arricchisce la nostra offerta con una tecnologia unica nel suo genere. Questo accordo permette a V-Valley di rafforzare la propria proposta di valore, anticipando le esigenze dei partner e dei clienti con strumenti che guardano al futuro.”