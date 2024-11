Nuova certificazione Red Hat sui dispositivi Panasonic TOUGHBOOK

Panasonic Mobile Solutions annuncia la propria collaborazione con Red Hat, fornitore leader mondiale di soluzioni software open source aziendali, per certificare i dispositivi TOUGHBOOK su Red Hat Enterprise Linux. La certificazione offre flessibilità ai clienti che richiedono soluzioni sicure basate su Linux, ed è ideale per agenzie governative, appaltatori e system integrator.

Molti settori governativi richiedono infatti dispositivi mobili che salvaguardino i dati sensibili e rispettino rigorosi standard di sicurezza. Con l’introduzione dei dispositivi TOUGHBOOK certificati Red Hat Enterprise Linux i clienti dispongono ora una scelta più ampia in fatto di ambiente sicuro per i propri device. Ciò consente di personalizzare le proprie soluzioni mobili per soddisfare specifiche esigenze di sicurezza, beneficiando al contempo della robustezza, della durata e dell’affidabilità dei dispositivi TOUGHBOOK.

Occupandosi internamente del processo di certificazione, Panasonic Connect riduce al minimo la necessità per i team IT, già particolarmente impegnati, di investire tempo e risorse aggiuntivi nel portare avanti certificazione e test in autonomia. In un settore in cui velocità ed efficienza sono fondamentali, questo approccio consente di definire, implementare e mantenere rapidamente le proprie soluzioni di edge computing.

Disponibilità

I primi TOUGHBOOK certificati Red Hat Enterprise Linux sono i modelli 55mk3 e 33mk4; altri dispositivi saranno presto disponibili.

Dichiarazioni

“La collaborazione con Red Hat per certificare i nostri dispositivi TOUGHBOOK con Red Hat Enterprise Linux sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate, sicure e adattabili per i nostri settori più importanti al mondo“, commenta Steven Vindevogel, Head of TOUGHBOOK EU. “Dimostra inoltre che i nostri dispositivi soddisfano i più elevati standard di affidabilità e prestazioni, offrendo ai nostri clienti l’agilità e il supporto di cui hanno bisogno per le applicazioni mission-critical“.

“L’aggiunta dei dispositivi TOUGHBOOK alla nostra gamma di hardware certificati consente ai clienti della pubblica amministrazione di allineare perfettamente la loro tecnologia alle esigenze operative e ai requisiti di conformità“, aggiunge Julio Guijarro, EMEA CTO di Red Hat. “Mettendo in primo piano le esigenze specifiche dei clienti, supportiamo i lavoratori nel favorire l’innovazione, migliorare l’efficienza e sostenere il successo di missioni estremamente importanti“.