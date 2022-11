Nuovi riconoscimenti AWS per Reply

Reply, specializzata in nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha annunciato di essere stata insignita del “Regional and Global AWS Partner Awards 2022”, che premia le aziende leader al mondo che svolgono un ruolo chiave nel supportare i clienti nello sviluppo dell’innovazione e nella creazione di soluzioni su Amazon Web Services (AWS).

Annunciati durante il Partner Awards Gala all’AWS re:Invent 2022, i Regional and Global AWS Partner Awards premiano un’ampia gamma di partner AWS, che, nel corso dell’ultimo anno, hanno saputo valorizzare i propri modelli di business attraverso la specializzazione, l’innovazione e la cooperazione. I Regional and Global AWS Partner Awards premiano i partner i cui modelli di business continuano ad evolversi e a svilupparsi su AWS mentre lavorano con i clienti.

Come sottolineato da Filippo Rizzante, CTO di Reply: «Siamo orgogliosi di aver ricevuto questi premi che dimostrano sia le capacità e le competenze dei nostri team, sia i risultati di business ottenuti per i nostri clienti. La nostra collaborazione con AWS ha prodotto ottimi risultati e siamo orgogliosi del successo dei nostri team nel realizzare progetti innovativi e trasformativi per i nostri clienti su tecnologia AWS. Continueremo a rafforzare la nostra collaborazione con AWS per supportare ulteriormente i nostri clienti a livello globale».

Per la prima volta, i Regional e Global AWS Partner Awards hanno incluso un processo di autocandidatura in una serie di categorie e aree di specializzazione assegnate sia a livello regionale che globale, in cui tutti i partner AWS sono stati invitati a partecipare e a presentare una candidatura.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale, incentrato sull’assistenza alle aziende per la creazione di attività o soluzioni di successo basate su AWS, fornendo supporto commerciale, tecnico, di marketing e go-to-market. L’APN comprende fornitori di software indipendenti (ISV) e system integrator (SI) da tutto il mondo, con una partecipazione dei partner AWS in forte crescita negli ultimi 12 mesi.

Come dichiarato da Ruba Borno, vicepresidente di Worldwide Channels and Alliances di AWS: «I partner AWS hanno un ruolo centrale nel generale valore per i clienti, in un’ampia gamma di settori. Siamo onorati di lanciare l’edizione inaugurale dei Regional and Global AWS Partner Awards e ringraziamo tutti i candidati e i vincitori per aver accelerato il percorso di trasformazione al cloud dei nostri clienti».

Una commissione di esperti AWS ha selezionato i vincitori sulla base di criteri rigorosi. Reply ha ricevuto il premio SI (System Integration) Partner of the Year – EMEA, che riconosce i migliori partner SI AWS che hanno fornito un contributo significativo in termini di ricavi, opportunità lanciate, nuovo personale certificato e designazioni AWS ottenute. Reply continua a crescere nel mercato EMEA – in alcuni dei settori più competitivi come quello finanziario e manifatturiero – aiutando aziende di ogni dimensione ad accelerare l’innovazione e la loro trasformazione digitale. I team di esperti altamente specializzati di Reply garantiscono che i clienti possano beneficiare di soluzioni avanzate, sicure e innovative per trasformare le loro aziende e accelerare l’adozione del Cloud AWS.

Reply ha ottenuto anche il premio Security Partner of the Year – EMEA, che premia i partner in grado di garantire il successo dei clienti in ogni fase dell’adozione del cloud, dalla migrazione iniziale alla gestione nel quotidiano. Questo premio riconosce la capacità di Reply di supportare i clienti nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni di sicurezza AWS native per il cloud.