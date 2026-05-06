Panasonic TOUGHBOOK lancia il programma partner europeo “Elevate”

Panasonic TOUGHBOOK evolve il suo programma di partner di canale europeo con il lancio di ELEVATE. Offre ai partner di canale una struttura formalizzata e articolata su più livelli, la registrazione delle opportunità, un programma di formazione e certificazione e incentivi finanziari basati sulle performance. Si tratta del cambiamento più significativo nella sua strategia go-to-market, orientata al canale, nei suoi 30 anni di storia. ELEVATE comprende tre livelli di rivendita (Autorizzato, Esperto ed Elite), un percorso ISV certificato e un framework dedicato al distributore.

Registrazione delle opportunità e formazione avanzata

Al centro di ELEVATE vi è un nuovo sistema di registrazione delle opportunità, che offre ai partner prevedibilità commerciale e stabilità lungo l’intero pipeline di vendita. Registrando le opportunità, i partner ottengono chiarezza sui prezzi con accesso a sconti premium.

La piattaforma di formazione del programma, Basecamp, è pensata per introdurre il mondo rugged ai nuovi partner che entrano sul mercato, rafforzando al contempo l’esperienza dei partner già affermati. Prevede tre percorsi formativi che forniscono ai team dei partner le competenze necessarie per supportare i clienti in modo efficace: Rugged Foundations; Winning with TOUGHBOOK; e TOUGHBOOK Technical Expertise.

I partner che completano una qualsiasi certificazione ottengono badge e certificazioni condivisibili che attestano la loro competenza su TOUGHBOOK, aiutandoli a distinguersi in un mercato competitivo. La certificazione consente inoltre di accedere a ulteriori vantaggi legati alla registrazione delle opportunità, premiando l’investimento dei partner nello sviluppo di reali competenze nel mercato dei rugged pc.

Opportunità di crescita per i partner Elite e framework dedicato per i distributori

I rivenditori TOUGHBOOK Elite possono collaborare con Panasonic alla definizione di piani annuali di crescita del canale, revisioni trimestrali del business e incentivi per il reclutamento di nuovi partner nel canale. Possono inoltre beneficiare di incentivi alla crescita basati sulle performance, legati a obiettivi di fatturato concordati. Inoltre, i distributori autorizzati opereranno all’interno di un proprio framework di distribuzione, con il supporto dedicato del team Panasonic.

Investimenti e innovazione continui per il canale

Il lancio di ELEVATE coincide con un periodo di importanti investimenti da parte di Panasonic TOUGHBOOK in Europa, nell’anno del suo 30° anniversario. Questo include l’apertura di due Service and Solutions Centres a Cardiff e Budapest, lo sviluppo della soluzione Mobile-IT As-a-Service (MaaS) lungo l’intero ciclo di vita e il lancio di nuovi dispositivi rugged TOUGHBOOK abilitati all’AI, basati sulla filosofia di progettazione “Engineered for Motion”.

“ELEVATE offre ai nostri partner la struttura commerciale, la prevedibilità e gli incentivi finanziari di cui hanno bisogno per sviluppare il proprio business con fiducia. In un momento in cui la prevedibilità è più importante che mai nel canale, ELEVATE offre ai partner la stabilità necessaria per pianificare, investire e crescere», commenta Damien Fernandez, European Partner and Channel Manager di Panasonic TOUGHBOOK. “Negli ultimi tre decenni, Panasonic ha conquistato la fiducia dei professionisti impegnati in attività mission-critical sviluppando soluzioni rugged per la mobilità professionale, che mantengono gli operatori sempre connessi e produttivi in qualsiasi ambiente. ELEVATE estende questa fiducia di lungo periodo all’ecosistema dei partner, offrendo un framework affidabile per un futuro orientato al canale.”