Partner al centro: Armis amplia l’ecosistema globale per la resilienza informatica

Armis, azienda attiva nel cyber exposure management e nella sicurezza, ha annunciato il lancio dell’Armis Select Partner Program. Il nuovo programma segna un’evoluzione rilevante per l’ecosistema globale dei partner, ampliando la portata di Armis Centrix, la piattaforma di Cyber Exposure Management di Armis. Attraverso il partner program, Armis rende la propria tecnologia accessibile alle organizzazioni di tutto il mondo, consentendo alle imprese di semplificare le operazioni di sicurezza e di rafforzare in modo proattivo le proprie difese.

«Le grandi organizzazioni globali non hanno bisogno solo di strumenti, ma di un ecosistema di partner affidabili per affrontare un panorama delle minacce sempre più instabile», ha dichiarato Alex Mosher, President e CRO di Armis. «I partner rappresentano il principale motore della nostra crescita e il pilastro della nostra strategia globale. Con l’evoluzione del nostro programma partner, rafforziamo ulteriormente questa base collaborativa per accelerare la nostra espansione e amplificare il nostro impatto. Insieme, mettiamo i clienti nelle condizioni di passare da una difesa reattiva a una gestione proattiva dell’esposizione informatica, proteggendo le infrastrutture critiche su cui la società fa affidamento e aiutando al contempo partner e clienti a esprimere appieno il loro potenziale di business.»

Più dettagli sull’Armis Select Partner Program

L’Armis Select Partner Program supera i tradizionali modelli basati, più rigidi e complessi, offrendo ai collaboratori tre percorsi distinti di accesso al mercato con Armis: vendita, erogazione di servizi e sviluppo di soluzioni congiunte. I partner possono aderire a uno o a tutti e tre i percorsi, scegliendo quello più in linea con i propri obiettivi strategici. Ogni percorso prevede modalità di collaborazione strutturate che garantiscono l’accesso alle risorse, agli incentivi e al supporto più adeguati. Questo approccio assicura modalità di ingaggio chiare e benefici e incentivi trasparenti, direttamente collegati ad azioni specifiche.

«Abbiamo completamente riprogettato il nostro programma partner per ridurre la complessità e concentrarci su ciò che conta davvero: mettere i team di sicurezza nelle condizioni di disporre degli strumenti necessari per proteggere i loro asset più critici», ha dichiarato Patrick McCue, Senior Vice President of Global Partners di Armis. «Senza livelli fissi né barriere, i partner possono definire il successo secondo le proprie esigenze, sbloccare incentivi attraverso un coinvolgimento più profondo e accedere a benefici che favoriscono una crescita reciproca. Siamo pienamente impegnati a essere un’organizzazione partner-first, con i nostri partner al centro di ogni interazione con i clienti e di ogni opportunità di crescita.»

I principali partner di Armis stanno adottando questo programma flessibile e orientato alla crescita:

«In un panorama della cybersecurity in rapida espansione, la sfida più grande per i partner è riuscire a differenziarsi in termini di valore. Il nuovo Armis Select Partner Program aiuta a superare questa difficoltà, offrendo la flessibilità necessaria per allineare la nostra profonda competenza nei servizi professionali alle soluzioni Armis. In definitiva, questo ci consente di offrire ai clienti comuni soluzioni più mirate e orientate ai risultati». — Mark Thornberry, SVP Partnerships di GuidePoint Security

«Progettare programmi per i partner che siano semplici da adottare, offrendo al tempo stesso una specializzazione significativa per i diversi segmenti di mercato, è estremamente complesso. Armis è riuscita a trovare questo equilibrio in modo efficace. Il nuovo programma partner allinea gli incentivi del canale con le motivazioni dei team di vendita interni, garantendo che i partner siano realmente integrati nel modello operativo. I programmi partner devono evolvere insieme al business e il nuovo programma di Armis ne è un esempio concreto e virtuoso». — Ryan Morris, President di Blackwood

«Carahsoft e i nostri partner reseller sono lieti di collaborare con Armis. La sua piattaforma risponde alle esigenze specifiche delle organizzazioni del settore pubblico, offrendo una visibilità completa e un controllo esteso di tutti gli asset connessi. L’enfasi del nuovo Armis Select Partner Program su libertà di scelta e benefici trasparenti semplifica le modalità di collaborazione e ci consente di rafforzare il nostro ecosistema di reseller, permettendo loro di crescere secondo i propri tempi».— Brian O’Donnell, Vice President of Cybersecurity Solutions di Carahsoft

«L’Armis Select Partner Program è in linea con l’impegno di Orange CyberDefense Nordics nel costruire una società digitale più sicura, aiutando le aziende a proteggere l’intera superficie di attacco. Il programma elimina le tradizionali barriere alla collaborazione, consentendoci di scalare in modo più efficace e di garantire che i nostri clienti comuni rimangano protetti in un mondo sempre più connesso» commenta Marie Waller, Director Business Operations di Orange CyberDefense Nordics.