Permutare i tuoi vecchi access point conviene

Permutare i vecchi access point, di qualsiasi marchio, con l’ultimissimo access point EnGenius EWS357-FIT con uno sconto di 60 euro per ogni access point reso. È questa l’ultima trovata di EnGenius Technologies, produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali, che ha annunciato la possibilità di permutare i tuoi vecchi access point con l’access point EWS357-FIT della nuova soluzione Wi-Fi, progettata specificamente per le piccole e medie imprese, con il nome di EnGenius Fit.

Con questa opportunità, EnGenius propone a chi è in possesso di vecchi access point di permutarli con uno sconto calcolato sulla base del listino ufficiale dealer EnGenius per ciascun EWS357-FIT acquistato. In questo modo, per esempio, restituisci 35 access point di qualsiasi brand e ricevi uno sconto di 2.100 euro per l’acquisto di 35 EWS357-FIT.

Permutare i tuoi vecchi access point non è mai stato così conveniente

Fit è la nuova soluzione Wi-Fi intelligente ed economica ideata per le PMI. Semplice e sicura, questa nuova famiglia di access point è supportata dalle nuove opzioni di gestione EnGenius Fit basate sul cloud senza abbonamenti, per semplificare l’implementazione e allo stesso tempo offrire sicurezza e affidabilità a livello enterprise.

“L’ultima cosa di cui le aziende hanno bisogno è una rete Wi-Fi poco performante” afferma Paolo Ciavardini, Country manager Italia di EnGenius Networks Europe B.V. “EnGenius ha adottato un approccio significativamente diverso con questa attività, dando la possibilità di svecchiare le reti grazie all’access point EWS357-FIT della nuova linea FIT aggiornandole all’ultimo standard WiFi 6. I proprietari delle piccole e medie imprese avranno così finalmente tutti gli strumenti necessari per gestire una rete performante, affidabile e sicura beneficiando di uno sconto importante.”

Segui i prossimi passi per permutare i tuoi vecchi access point:

Controlla i tuoi vecchi access point

Assicurati che i tuoi vecchi access point siano funzionanti in modo che possano essere restituiti.

Contatta EnGenius o il tuo distributore

Contattaci inviando una e-mail a: info.it@engeniusnetworks.eu o al tuo distributore. Fornisci le quantità, la marca, il modello ed il numero di serie dei tuoi vecchi access point.

Inserisci il tuo ordine

Ordina le stesse quantità di EWS357-FIT in base agli access point che desideri restituire

Ricevi i tuoi EWS357-FIT

Il distributore ti invierà i nuovi access point EWS357-FIT con uno sconto di 60€ per ogni access point restituito.

Rendi i tuoi vecchi access point

Termini e condizioni