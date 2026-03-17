PNY annuncia una partnership strategica con F5

PNY Technologies, operatore nel settore della distribuzione di soluzioni tecnologiche e partner di lunga data di NVIDIA, annuncia oggi una partnership con F5, leader mondiale nelle soluzioni di sicurezza. Questo accordo mira a rafforzare l’accesso delle aziende di tutta la regione EMEA a soluzioni avanzate progettate per ottimizzare, proteggere e accelerare applicazioni e infrastrutture IT.

Con l’accelerazione dell’adozione dell’IA, le prestazioni, la gestione dei flussi di dati e la sicurezza delle applicazioni stanno diventando priorità critiche. Attraverso questa partnership, la F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) completerà l’ecosistema AI Factory di PNY offrendo capacità avanzate per la gestione del traffico, la sicurezza delle applicazioni e l’ottimizzazione delle prestazioni in ambienti on-premise, cloud e ibridi.

PNY sfrutterà le sue competenze tecniche, rete di partner e le capacità logistiche per facilitare il dispiegamento delle soluzioni F5 ADSP per imprese, system integrators e fornitori di servizi in tutta la regione.

«La collaborazione tra PNY, distributore specializzato delle soluzioni NVIDIA AI Factory nella regione EMEA, e F5 rappresenta un importante passo avanti per un’infrastruttura dedicata all’IA», spiega Laurent Chapoulaud, vicepresidente marketing di PNY. «Insieme, ottimizziamo gli ambienti GPU grazie a flussi di dati accelerati e a una maggiore sicurezza delle applicazioni. Questa sinergia tra infrastruttura e gestione intelligente del traffico consente l’implementazione di architetture di IA performanti, resilienti e scalabili.»

“Questa collaborazione unisce punti di forza complementari che vanno a diretto vantaggio dei nostri partner e clienti”, ha affermato Nasser El Abdouli, vicepresidente regionale per le vendite di canale nella regione EMEA di F5. “La partnership di lunga data tra PNY e NVIDIA, unita alla crescente offerta di F5 in materia di distribuzione di applicazioni e sicurezza incentrata sull’intelligenza artificiale, ci consente di aiutare i partner a rispondere in modo efficace alla domanda in rapida crescita di infrastrutture di intelligenza artificiale sicure e scalabili in tutta l’area EMEA”.

Attraverso questa collaborazione, PNY e F5 mirano a supportare le imprese nelle loro iniziative strategiche relative al multi-cloud ibrido, alla cybersecurity e all’ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni, semplificando al contempo l’accesso alle tecnologie di nuova generazione.