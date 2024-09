PNY annuncia una partnership strategica con METRA

PNY ha stretto una nuova partnership strategica con METRA, fornitore di soluzioni IT in Medio Oriente, Arabia Saudita ed Egitto.

Con un team di oltre 500 dipendenti regionali, METRA collabora con una rete di oltre 30 fornitori diversi e con 6.500 partner e rivenditori. L’attenzione alla fornitura di servizi di eccezionale valore aggiunto e alla competenza regionale ha permesso una rapida crescita e l’ha posizionata come leader di fiducia del settore.

PNY, fornitore globale di soluzioni di intelligenza artificiale, è orgogliosa di questa nuova collaborazione. L’azienda apporterà alla partnership la sua vasta esperienza e la potenza delle soluzioni NVIDIA AI, dalle workstation AI ai data center.

Fornendo soluzioni all’avanguardia come NVIDIA Professional Visualization, NVIDIA TESLA e NVIDIA DGX, PNY contribuisce a migliorare la creatività, la produttività e le prestazioni degli utenti. Le partnership tecnologiche di PNY sono in continuo sviluppo per garantire che l’azienda rimanga all’avanguardia delle ultime innovazioni. PNY offre inoltre una gamma completa di soluzioni ad alto valore aggiunto per ambienti HPC e di intelligenza artificiale.

Con questa collaborazione, PNY e METRA intendono sfruttare la loro esperienza congiunta per fornire soluzioni tecnologiche avanzate che soddisfino le crescenti esigenze dei settori dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Questa partnership segna un passo importante nell’offerta di valore e competenze ineguagliabili ai clienti della regione.

La regione rappresenta un mercato importante per PNY. Secondo alcuni studi, la spesa IT nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) dovrebbe salire a 183,8 miliardi di dollari entro la fine del 2024, con una crescita del 4% rispetto al 2023. Ciò dimostra la continua tendenza a investire nella trasformazione digitale e nelle infrastrutture IT nella regione. Negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita si prevede che gli investimenti nell’IA saranno effettuati in particolare nei settori finanziario, sanitario e pubblico (studio PWC e IDC).