PNY rafforza i suoi team in Medio Oriente e Arabia Saudita

PNY annuncia oggi il rafforzamento dei suoi team commerciali e di marketing in tutto il Medio Oriente, con particolare attenzione all’Arabia Saudita, un mercato strategico chiave per l’espansione delle sue attività di soluzioni professionali e consumer.

Queste assunzioni sono pensate per supportare l’accelerazione dell’espansione del business di PNY nell’ambito delle iniziative di AI Factory e delle implementazioni su larga scala di data center. Rafforzando le proprie competenze nei settori dell’informatica, delle reti, dello storage, della suite software completa e dell’integrazione delle soluzioni NVIDIA e Vertiv, PNY si prepara a offrire infrastrutture end-to-end scalabili e affidabili che rispondano alle esigenze in evoluzione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e governative che investono in IA e calcolo ad alte prestazioni.

Per supportare questa strategia di crescita, PNY annuncia diverse nomine chiave:

Hashem Abughazaleh entra a far parte di PNY per guidare le vendite di soluzioni professionali. Leader esperto nello sviluppo commerciale e nelle vendite aziendali, Hashem vanta oltre 15 anni di esperienza in Medio Oriente e nel GCC. Ha guidato partnership di alto livello, definito strategie di vendita aziendali e gestito cicli di vita completi delle soluzioni, dall’onboarding dei partner e la personalizzazione tecnica fino alla consegna.

Abdullah Algahyadh è stato incaricato di guidare l’espansione della presenza di PNY in Arabia Saudita. Nato e cresciuto a Riyadh, Abdullah ha conseguito una laurea in Business Information Systems e un master in Entrepreneurship and Innovation Management presso la Middlesex University. Il suo background professionale comprende abilità di business development, account management e consulenza IT. Abdullah porta con sé una forte conoscenza del mercato locale e giocherà un ruolo chiave nel rafforzare la presenza di PNY nella regione.

Mohammed Hamdouche guiderà lo sviluppo delle attività di marketing locale. Il suo background si colloca all’intersezione tra business, marketing e tecnologia, plasmato dall’esperienza in grandi organizzazioni tecnologiche nei mercati MENA. Forte di solide competenze nel marketing digitale, con un forte interesse per le tecnologie guidate dall’IA, Mohammed sosterrà attivamente la crescita di soluzioni consumer (un ecosistema completo di schede grafiche NVIDIA GeForce, componenti SSD e moduli di memoria), delle gamme di archiviazione (chiavette USB e schede di memoria) e di soluzioni professionali.

“Con queste assunzioni strategiche, PNY sta rafforzando il suo impegno verso il Medio Oriente e l’Arabia Saudita. Stiamo rafforzando la nostra vicinanza a partner e clienti, aiutandoli ad adottare tecnologie innovative per soddisfare le crescenti esigenze della regione in termini di trasformazione digitale, IA e calcolo ad alte prestazioni” commenta Jérôme Bélan, CEO di PNY Technologies EMEA.