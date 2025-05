Qlik Cloud Analytics si arricchisce di funzionalità AI

Qlik, realtà operante a livello globale nell’integrazione e nella qualità dei dati, nelle analytics e nell’intelligenza artificiale, ha annunciato un set ampliato di funzionalità in arrivo nella sua soluzione Qlik Cloud Analytics, che fornisce alle aziende gli strumenti per rilevare anomalie, prevedere trend complessi, preparare i dati più velocemente e agire in modo rapido attraverso flussi di lavoro decisionali integrati.

Nonostante le aziende continuino a investire molto nell’AI e nei dati, molte faticano ancora a trasformare le informazioni in risultati concreti. Le dashboard si moltiplicano, ma l’azione in tempo reale resta un miraggio. Solo il 26% delle imprese ha adottato realmente l’AI su larga scala, e ancora meno sono riuscite a integrarla nei processi quotidiani. Il vero ostacolo non è tanto l’accesso ai dati, quanto la capacità di usarli in modo efficace. Le dashboard, da sole, non posso prendere decisioni e i modelli predittivi non bastano per evitare rischi o ottenere risultati. Le aziende hanno bisogno di un’intelligenza che sappia anticipare, spiegare e soprattutto facilitare l’azione, senza complicazioni, attese o strumenti aggiuntivi.

Con questi nuovi lanci, Qlik introdurrà un livello di intelligenza completamente nuovo nella sua piattaforma Qlik Cloud Analytics, che non si limita a riportare cosa sta succedendo, ma capace di anticipare ciò che accadrà e di permettere quindi di agire immediatamente. Discovery agent, previsioni multivariate sulle serie temporali, write table e table recipe lavorano insieme per risolvere una sfida chiave: trasformare insight frammentati in un’esecuzione fluida e integrata, su larga scala.

Le nuove funzionalità di Qlik Cloud Analytics

Questi nuovi lanci, insieme al cambio di nome di Qlik AutoML in Qlik Predict e di Qlik Application Automation in Qlik Automate, segnano un’evoluzione verso esperienze più intuitive e orientate ai risultati su tutta la piattaforma Qlik. Ogni funzionalità introdotta in Qlik Cloud Analytics è pensata per risolvere un punto critico per le aziende, dalla lentezza nell’identificare le opportunità, alle previsioni poco accurate, dai colli di bottiglia nella preparazione dei dati ai flussi di lavoro disconnessi, offrendo una soluzione integrata che riduce la distanza tra dati e decisioni.

Scopri ciò che gli altri non vedono, prima che sia troppo tardi, con Discovery Agent . I manager non devono più rincorrere manualmente i cambiamenti o perdersi nei dati: Discovery Agent monitora costantemente le performance su applicazioni e dataset, segnalando automaticamente rischi e opportunità prima che diventino urgenti. Gli insight arrivano tramite un feed personalizzato che spiega cosa sta succedendo, perché è importante e quali azioni intraprendere.

. I manager non devono più rincorrere manualmente i cambiamenti o perdersi nei dati: Discovery Agent monitora costantemente le performance su applicazioni e dataset, segnalando automaticamente rischi e opportunità prima che diventino urgenti. Gli insight arrivano tramite un feed personalizzato che spiega cosa sta succedendo, perché è importante e quali azioni intraprendere. Prevedi la realtà, non solo i trend, con previsioni di serie temporali multivariate – Integrata in Qlik Predict (precedentemente AutoML), questa funzione di Qlik Cloud Analytics va oltre le proiezioni su una sola variabile e modella la complessità reale delle condizioni di business. Analizzando le relazioni tra variabili interdipendenti, come prezzi, campagne, stagionalità e segnali economici, offre previsioni più accurate e aderenti al contesto. Il risultato? Pianificazione più sicura, test di scenario più rapidi e decisioni migliori.

– Integrata in Qlik Predict (precedentemente AutoML), questa funzione di Qlik Cloud Analytics va oltre le proiezioni su una sola variabile e modella la complessità reale delle condizioni di business. Analizzando le relazioni tra variabili interdipendenti, come prezzi, campagne, stagionalità e segnali economici, offre previsioni più accurate e aderenti al contesto. Il risultato? Pianificazione più sicura, test di scenario più rapidi e decisioni migliori. Annota e aggiorna i dati in tempo reale con Write Table. Write Table permette agli utenti di aggiungere commenti e informazioni direttamente nelle tabelle di analytics, con sincronizzazione immediata tra le sessioni e senza bisogno di ricaricare. Questa funzione introdotta in Qlik Cloud Analytics migliora la revisione dei dati nel loro contesto e apre la strada a un’integrazione governata con sistemi come SAP, Salesforce e Snowflake, parte della visione di Qlik per un’analisi integrata e subito attivabile.

Write Table permette agli utenti di aggiungere commenti e informazioni direttamente nelle tabelle di analytics, con sincronizzazione immediata tra le sessioni e senza bisogno di ricaricare. Questa funzione introdotta in Qlik Cloud Analytics migliora la revisione dei dati nel loro contesto e apre la strada a un’integrazione governata con sistemi come SAP, Salesforce e Snowflake, parte della visione di Qlik per un’analisi integrata e subito attivabile. Prepara i dati più velocemente e senza codice grazie a Table Recipe. Table Recipe offre un’esperienza semplice e intuitiva, simile a un foglio di calcolo, per preparare dataset a tabella singola, senza bisogno di script o modelli complessi. Gli utenti possono pulire, convertire e formattare i dati con oltre 60 funzioni visuali, vedendo le modifiche in tempo reale. Così anche chi non ha competenze tecniche può preparare dati di qualità in pochi minuti, accelerando l’accesso a insight affidabili.

Disponibilità

Insieme, queste funzionalità trasformano Qlik Cloud Analytics da un semplice sistema di insight a una vera e propria piattaforma di esecuzione, ponendo le basi per la prossima evoluzione dell’AI aziendale: un processo decisionale non solo intelligente, ma anche contestuale, automatizzato e integrato negli ambiti dove tutto ciò serve davvero. Discovery agent, previsioni multivariate sulle serie temporali, write table e table recipe saranno disponibili in anteprima privata per alcuni clienti selezionati già quest’anno. Il rilascio generale avverrà a partire dall’estate 2025, con una distribuzione graduale.

Dichiarazioni

“Le aziende fanno fatica a rendere l’intelligenza davvero accessibile e utile per chi la deve usare ogni giorno”, ha dichiarato Brendan Grady, Executive Vice President e General Manager dell’Analytics Business Unit di Qlik. “Troppi sistemi forniscono risposte e insight solo a posteriori. Noi stiamo creando qualcosa di diverso: una piattaforma in cui l’AI individua i fattori chiave, li mette in evidenza nel giusto contesto e permette di agire subito, tutto direttamente all’interno dell’ambiente di analytics”.

“Abbiamo passato troppo tempo a reagire a ciò che è già successo, e troppo poco a prepararci a ciò succederà”, ha dichiarato Olga Garagonich, Lead Manager, Data Visualisation di BT Group. “Con queste nuove funzionalità di Qlik Cloud Analytics, potremo individuare i problemi in anticipo, fare previsioni più precise e agire subito, senza flussi di lavoro disconnessi o perdite di tempo. È davvero una svolta del nostro modo di lavorare”.