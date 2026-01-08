RAEE: nuovo accordo di distribuzione a vantaggio dei rivenditori

AIRES e ANCRA Confcommercio segnalano congiuntamente che, a partire dal 1° gennaio 2026, il nuovo Accordo di Programma siglato da Industria e Distribuzione può garantire a tutti i rivenditori significative opportunità di ottimizzazione e valorizzazione nella gestione dei RAEE.

Questo Accordo rappresenta un passo avanti importante per il settore, introducendo condizioni migliorative e incentivi specifici pensati per il mondo del retail.

In particolare, per i rivenditori sarà fondamentale concentrare i conferimenti nei punti di raccolta designati, così da massimizzare l’efficienza operativa e accedere a premi e vantaggi economici dedicati.

Raggiungendo infatti – per ogni ritiro da parte dei Sistemi Collettivi assegnati ai singoli Luoghi di Raggruppamento – la cosiddetta “Soglia di Buona Operatività”, ovvero una quantità di RAEE pari a 1.800 kg (Freddo e Clima), 2.000 kg (Grandi Bianchi), 3.000 kg (TV e Monitor), 1.500 kg (Piccoli elettrodomestici) e 140 kg (Sorgenti luminose), sarà possibile ricevere indennizzi significativamente aumentati rispetto al precedente Accordo.

Inoltre, per agevolare i piccoli negozi, sono state dimezzate le soglie minime – da 400 kg a 200 kg (R1-R2-R3-R4 standard, cioè senza batterie al litio) e a 100 kg (R4 con batterie al litio) a partire dalle quali è possibile richiedere ai Sistemi Collettivi l’effettuazione del ritiro senza incorrere in penalità.

Le Associazioni incoraggiano quindi le imprese a valutare come migliorare le performance della raccolta e restano a disposizione per fornire supporto e assistenza.

Prosegue inoltre il piano di incentivazione per la creazione di nuovi Luoghi di Raggruppamento e per accompagnare i rivenditori in questo percorso è disponibile un numero telefonico dedicato presso ANCRA Confcommercio.

Queste misure offriranno ai rivenditori del retail un quadro complessivamente più vantaggioso e strumenti concreti per cogliere tutte le nuove opportunità offerte dall’Accordo.