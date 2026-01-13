reichelt elektronik è partner ufficiale di Festo per la divisione di tecnologia di azionamento elettrico

Il distributore europeo di elettronica reichelt elektronik e Festo, specialista mondiale nella produzione di tecnologie per l’automazione, uniscono le forze: reichelt è ora partner ufficiale per la divisione di tecnologia di azionamento elettrico di Festo. Questa collaborazione offre ai clienti di reichelt l’accesso a una gamma ampliata di componenti di alta qualità per i loro progetti di automazione, come valvole pneumatiche, sensori di pressione, tubi flessibili, cilindri compatti e molti altri prodotti sia per l’automazione pneumatica che per quella elettrica.

Questa partnership rafforza la posizione di reichelt come fornitore affidabile di elettronica professionale, automazione e forniture industriali. Allo stesso tempo, Festo espande ulteriormente la sua rete di partner di vendita qualificati in Europa, al fine di rafforzare la propria presenza sul mercato nel campo della tecnologia di azionamento elettrico.

“Siamo entusiasti della cooperazione con Festo, un produttore leader a livello internazionale con una straordinaria forza innovativa e un’esperienza decennale nella tecnologia dell’automazione”, afferma Ulf Timmermann, Amministratore Delegato di reichelt elektronik. “Per i nostri clienti, questa cooperazione significa poter fornire una più ampia varietà di scelte ai clienti, una migliore qualità e affidabilità dal punto di vista della disponibilità degli articoli. Insieme a Festo, possiamo fornire ai nostri clienti una gamma di prodotti particolarmente ricca. Essi beneficiano inoltre di una competenza tecnica indispensabile in ogni fase della catena del valore: dallo sviluppo e produzione fino alla manutenzione. Il nostro obiettivo è rendere tangibile l’innovazione e, con Festo come partner, ci stiamo riuscendo in un modo ideale”.

Espansione strategica della gamma di prodotti

Nel proprio shop online, reichelt offre ad oggi oltre 1.000 prodotti Festo in ambito tecnologia di azionamento elettrico ma complessivamente ha accesso a 30.000 articoli Festo che può fornire, per far fronte facilmente anche a ordini per quantitativi significativi. Oltre a consegne rapide, i clienti beneficiano di informazioni tecniche complete e della consulenza di tecnici esperti appositamente addestrati.

La collaborazione con Festo rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo strategico di reichelt per espandere il proprio portfolio includendo specificamente produttori premium del settore industriale e dell’automazione. L’azienda risponde così alla crescente domanda di componenti professionali e soluzioni complete per lo smart manufacturing, la robotica e le applicazioni industriali digitali.