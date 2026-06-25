Retail intelligente: Aikom porta in Italia la piattaforma peiECO di Peicom

Aikom Technology arricchisce la propria offerta dedicata al mondo retail e alle comunicazioni business-critical introducendo la soluzione peiECO sviluppata da Peicom.

Progettato per ottimizzare la comunicazione operativa nei punti vendita e negli ambienti ad alta interazione, peiECO integra radio, smart device, sensori e macchinari all’interno dell’infrastruttura Wi-Fi aziendale, creando un ecosistema intelligente e perfettamente connesso. Al centro della soluzione troviamo peiBOX, la centralina che coordina il flusso delle comunicazioni e permette di trasformare eventi, segnalazioni e richieste di assistenza in notifiche immediate inviate direttamente agli operatori.

Workflow più efficienti



La piattaforma consente al personale di ricevere alert vocali in tempo reale attraverso dispositivi WAVE PTX o tramite smartphone con app WAVE PTX, migliorando la rapidità di intervento e l’efficienza delle attività quotidiane.

Tra le applicazioni più interessanti:



• segnalazioni automatiche provenienti da macchinari e sistemi tecnici tramite peiSUPPLY;

• pulsanti di assistenza cliente peiPRESS installabili su scaffali, banchi, fitting room o aree outdoor;

• integrazione con sensori ambientali e dispositivi IoT;

• distribuzione istantanea delle comunicazioni verso team operativi;

• integrazione con sistemi di videosorveglianza.

Secondo Peicom, oltre 30.000 store in Europa utilizzano già sistemi di instant communication per ridurre tempi morti, ottimizzare gli spostamenti del personale e migliorare l’esperienza cliente.



Integrazione avanzata con l’ecosistema Motorola Solutions



Uno dei principali punti di forza di peiECO è la perfetta integrazione con le tecnologie Motorola Solutions, creando un ecosistema di comunicazione unificato pensato per il retail moderno.

Attraverso la centralina peiBOX, tutti i segnali provenienti da pulsanti cliente, sensori, macchinari e dispositivi IoT vengono trasformati in notifiche vocali immediate inviate direttamente ai dispositivi Motorola, come radio professionali, dispositivi WAVE PTX e applicazioni mobile per comunicazioni remote e multi-sede.

Questo approccio consente al personale di ricevere richieste di assistenza, alert tecnici o notifiche operative in tempo reale, migliorando coordinamento, rapidità di intervento ed esperienza cliente.

Secondo i casi applicativi condivisi da Peicom e Motorola Solutions, l’integrazione tra peiECO e l’ecosistema Motorola permette di ottimizzare i processi operativi nei punti vendita, aumentando efficienza, produttività e qualità del servizio.

Aikom Technology e peiECO



Con l’introduzione di peiECO, Aikom Technology rafforza ulteriormente la propria proposta dedicata alle comunicazioni professionali e alle soluzioni integrate per il retail intelligente.

Oltre alla distribuzione della piattaforma, Aikom offrirà supporto commerciale e tecnico per progettazione, configurazione e integrazione della soluzione.