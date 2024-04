Ruijie Networks entra nel portafoglio Aikom

Aikom arricchisce la sua gamma di prodotti nel settore del networking scegliendo Ruijie Networks, un’azienda innovativa e ricca di soluzioni uniche, perfette per soddisfare ogni esigenza. L’inserimento di Ruijie da parte di Aikom è fondamentale anche nel contesto della videosorveglianza, poiché i prodotti di Ruijie vantano una serie di caratteristiche specializzate che soddisfano appieno le specifiche necessità di questo settore.

Fondata nel 2003, Ruijie Networks si distingue come brand di riferimento nel campo delle infrastrutture di rete e delle soluzioni innovative. Presente in più di 60 paesi grazie a una rete di oltre 20.000 partner, l’azienda offre un ampio ventaglio di prodotti che includono network devices, network security, cloud desktop e smart classrooms. Grazie alle importanti risorse tecniche di alta qualità, alla formazione e al supporto vendita, Ruijie Networks è in grado di offrire soluzioni di avanguardia per rimanere al passo con un mercato tecnologico in costante evoluzione.

Reyee by Ruijie Network per il mercato SMB

Reyee, è il brand dinamico e innovativo della famiglia Ruijie Networks. È stato creato appositamente per le piccole e medie imprese. Il suo nome, che significa “Ridefinisci la tua rete facilmente“, racchiude l’essenza della sua missione: facilitare e ottimizzare la gestione delle reti aziendali. Rivolto principalmente a settori come uffici piccoli, hotel di dimensioni ridotte, retail e sistemi di videosorveglianza, Reyee offre una vasta gamma di prodotti networking e soluzioni ICT di altissima qualità.

Gli switch Reyee Ruijie Networks sono i protagonisti nel portafoglio Aikom per la videosorveglianza in indoor e outdoor, offrendo straordinarie funzionalità pensate appositamente per questo settore, tra cui:

Semplice installazione, veloce e di facile manutenzione

Notifiche allarme guasto immediato, grazie alla funzionalità di soglia di larghezza di banda ridotta di RG-SNC.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) è una soluzione ideale per le reti con topologia ad anello. Consente di supportare fino a 50 interruttori in un singolo anello, garantendo un rapido recupero entro 20 millisecondi in caso di guasto.

Switch industriali progettati per operare in ambienti difficili con temperature estreme comprese tra -40°C e 85°, certificati per il controllo del traffico e ferroviario.

Z-PoE (Zero Packet Loss Power over Ethernet) è una soluzione innovativa per lo streaming video senza perdite. Garantisce un’alimentazione continua alla telecamera anche durante il riavvio a caldo, assicurando la continuità delle riprese.

Prestazioni scalabili e funzionalità avanzate di protezione dal failover

Networking per il mercato Enterprise con Ruijie Network

All’interno del portfolio Aikom, Ruijie Networks si evidenzia nel settore del networking grazie alla sua linea di Switch da rack, Switch industriali e Gateway router.

Ruijie Networks è un marchio di riferimento per la sua vasta gamma di switch progettati per rispondere alle esigenze sia dei Data Center che delle reti campus. Attualmente, gli switch Ruijie sono ampiamente adottati in settori chiave come internet, finanza, operatori di rete, governo, istruzione, imprese e sanità.

Ruijie Network Gateway e Router, per essere sempre connessi

I Gateway Ruijie Networks sono l’apice della tecnologia per reti di medio e grande scala, ideali per università, imprese e smart city. Grazie all’architettura hardware multi-core MIPS e alla tecnologia di inoltro rapido di Ruijie, garantiscono prestazioni di inoltro NAT ad altissima velocità e concentrazione di VPN ad alte prestazioni.

Ruijie Cloud, per la gestione di ogni dettaglio del network, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale

Ruijie Networks ha introdotto Ruijie Cloud, la sua piattaforma di gestione di reti basata su cloud. Offrendo un accesso gratuito e gestione centralizzata, Ruijie Cloud semplifica la manutenzione e l’ottimizzazione delle reti. Con funzionalità avanzate come l’attivazione rapida e la manutenzione remota permette di migliorare radicalmente l’efficienza operativa.

Dichiarazioni

Andrea Albertini, Channel & Marketing Manager Italy di Ruijie Networks, sottolinea: “La collaborazione con Aikom Technology è un passo importante per il completamento della nostra strategia di canale in Italia. Aikom è riconosciuta come fornitore primario di tecnologia, con un’esperienza di lunga data nelle comunicazioni radio. Siamo pertanto entusiasti di poter diventare il loro fornitore di riferimento per le soluzioni di switch e networking cablato“.

“Abbiamo scelto di integrare Ruijie Networks nel nostro portafoglio prodotti al fine di offrire soluzioni di connettività adattate alle esigenze del mercato della videosorveglianza, un settore in costante crescita per Aikom Technology”, dichiara Luca Vecchiolini, Business Development Manager di Aikom. “Questa scelta mira anche a espandere la nostra offerta nel campo del networking, con una gamma di prodotti dedicati ad imprese ed organizzazioni di ogni dimensione, dalle PMI fino a quelle fortemente strutturate”.