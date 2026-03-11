Sacchi Elettroforniture: qui i corsi multibrand 2026 dedicati all’automazione industriale

Sacchi Elettroforniture, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico, illuminazione, automazione industriale e rinnovabili, per il 2026 rinnova il proprio programma di formazione rivolto a OEM, System Integrator, end-user, quadristi, installatori e manutentori industriali. L’offerta formativa, sempre più ricca e specializzata, si articola in corsi multi-brand che coprono le principali aree di interesse per il mercato dell’automazione industriale.

Tra i moduli più richiesti dal mercato spiccano quelli dedicati ai prodotti Siemens, che rappresentano un punto di riferimento per la formazione tecnica avanzata. Il calendario 2026 prevede appuntamenti come il corso “

Gli appuntamenti di maggior prestigio si confermano i corsi in collaborazione con Confindustria Bergamo, sinergia che garantisce una formazione altamente qualificata su svariate tematiche, quali corsi di programmazione, normativi e accademici.

Tra questi il prossimo appuntamento sarà “TIA Portal PLC e DRIVE” (8-9 luglio) presso il Kilometro Rosso di Bergamo, polo di eccellenza per l’innovazione industriale.

Grande attenzione viene riservata anche alle applicazioni e alle novità legislative in materia di safety e security che entreranno in vigore nel 2027. Tra questi, il corso “Cybersecurity nel nuovo regolamento macchine” (16 giugno) introduce le nuove disposizioni normative in materia di sicurezza informatica applicata alle macchine industriali (EN 62443, CRA e NIS2), mentre il modulo “OT Cybersecurity” (30 giugno) si concentra sulle modalità di analisi dei rischi e sulle strategie di difesa delle reti operative industriali.

Il percorso “Functional Safety e Cybersecurity nel nuovo regolamento macchine” (30 settembre) affronta in modo integrato i temi della sicurezza funzionale e della protezione informatica, mentre il corso “Nuovo Regolamento Macchine” (8 ottobre) offre una panoramica dettagliata sulle principali novità legislative che entreranno in vigore nel 2027 (UE2023/1230).

L’offerta si completa durante tutto l’anno con corsi dedicati ai principali trend di settore, come i corsi di “robotica collaborativa” e “robot mobili”, che permettono ai partecipanti di esplorare le potenzialità dei robot nell’ottimizzazione dei processi produttivi. Percorsi iper-specialistici come “Dispositivi di interblocco associati ai ripari” (in collaborazione con Electro IB) e “AVEVA InTouch – HMI” (con Factory Software) aggiungono un livello di verticalità, offrendo competenze specifiche su soluzioni innovative per l’automazione e la supervisione industriale.

A partire da quest’anno l’offerta si amplia con l’introduzione di corsi on demand: questi appuntamenti rilasciano una certificazione TUV e sono progettati per essere flessibili e personalizzabili in base alle esigenze dei partecipanti. Tra le proposte on-demand un’attenzione particolare è riservata ai neoassunti, con moduli introduttivi come “Logica di base” e “Lettura schemi elettrici”, pensati per accompagnare i giovani nel loro percorso di inserimento nel settore e fornire una solida base di partenza.

Un elemento distintivo della proposta formativa di Sacchi sono gli Industry Lab, laboratori di eccellenza che offrono spazi attrezzati dove teoria e pratica si incontrano, consentendo ai partecipanti di sperimentare soluzioni innovative e applicazioni reali in un contesto tecnico all’avanguardia.