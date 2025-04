Samsung e Logitech continuano a plasmare il futuro del lavoro

Gli ambienti lavorativi si evolvono continuamente e hanno bisogno di tecnologie all’avanguardia che stiano al passo di tale evoluzione. Esempio di collaborazione duratura, di successo e protagonista della digitalizzazione di moltissime organizzazioni, è quella tra Samsung e Logitech che celebrano cinque anni di partnership nel settore delle videoconferenze, unendo le proprie soluzioni all’avanguardia per migliorare la collaborazione e la produttività nei luoghi di lavoro. L’integrazione tra i display ad alta definizione di Samsung e le tecnologie di videoconferenza di Logitech offre esperienze immersive e connesse, in linea con le esigenze dei professionisti di oggi.

Tecnologie avanzate per ambienti di lavoro flessibili

Con la crescente diffusione degli ambienti di lavoro flessibili, le aziende necessitano tecnologie avanzate per garantire una collaborazione efficace tra i team. Grazie ai display ad alta definizione di Samsung, combinati con le videocamere per conferenze, le webcam e i sistemi audio di Logitech, le aziende possono offrire immagini nitide e un audio cristallino, facendo collaborare tutti i partecipanti, in sede o da remoto, come se fossero nella stessa stanza. Inoltre, i Samsung Interactive Displays permettono ai team di connettersi, condividere idee e utilizzare strumenti di scrittura collaborativa su un unico schermo, garantendo un coinvolgimento equo per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione.

Gli spazi di lavoro tradizionali sono in continua evoluzione verso ambienti più dinamici e flessibili. Il fenomeno del “hot desking”, che consente ai dipendenti di scegliere una postazione di lavoro diversa ogni giorno anziché avere una scrivania assegnata, è supportato dai monitor Samsung in abbinamento con Logi Dock Flex. Questa soluzione permette di connettersi rapidamente a qualsiasi postazione disponibile e iniziare a lavorare senza complicazioni tecniche, riducendo lo stress e favorendo la produttività in un ambiente di lavoro sempre più adattabile.

Sostenibilità ambientale principio cardine per Samsung e Logitech

Samsung e Logitech condividono inoltre un forte impegno per la sostenibilità ambientale, integrando nei propri prodotti funzionalità volte a ridurre il consumo energetico. Entrambe le aziende hanno sviluppato soluzioni che entrano automaticamente in modalità standby o si spengono quando non sono in uso. I sistemi di gestione remota, come Samsung SmartThings Pro, consentono di controllare e monitorare le prestazioni e l’impatto ambientale delle tecnologie per ufficio. La strategia climatica di Logitech include i principi di Design for Sustainability, che hanno portato a utilizzare plastica riciclata in tre prodotti su quattro, etichettare il 66% dei prodotti con emissioni di carbonio e ottenere che il 94% delle emissioni elettriche dell’azienda provenga da acquisti diretti e indiretti di elettricità rinnovabile.

Dichiarazioni

“I prodotti Samsung e Logitech permettono alle persone di lavorare meglio insieme“, ha dichiarato Sukhmani Mohta, Chief Marketing Officer, Display Division, Samsung Electronics America. “Grazie a soluzioni progettate per integrarsi perfettamente negli ambienti di lavoro moderni, aiutiamo le aziende a reimmaginare la collaborazione, a stimolare la creatività e a ottenere una maggiore produttività. Stiamo plasmando il futuro del lavoro, creando connessioni più profonde e offrendo esperienze coinvolgenti“.

“La nostra partnership con Samsung si basa su valori condivisi, come la spinta all’innovazione e l’attenzione alle esigenze dei clienti“, ha affermato Sudeep Trivedi, Head of Alliances and Go-to-Market, Logitech. “Lavoriamo insieme per affrontare le sfide e anticipare le esigenze in continua evoluzione di quasi tutti i settori. Siamo entusiasti di continuare a guidare l’innovazione, anticipando e rispondendo alle necessità dei nostri clienti anche in futuro“.