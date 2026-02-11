San Valentino: OPPO celebra l’amore con promozioni esclusive

San Valentino è il momento dell’anno in cui si celebra l’amore verso le persone che rendono speciale la propria quotidianità. Non solo l’amore romantico, ma anche l’affetto per amici, familiari e compagni di viaggio con cui condividiamo esperienze, ricordi e momenti speciali. In occasione della festa degli innamorati, OPPO, tra le aziende attive nel settore degli smart device, propone una serie di promozioni dedicate a chi desidera sorprendere le persone amate con un device innovativo e di design[1].

Fino al 14 febbraio, esclusivamente su OPPO Store, sarà inoltre possibile usufruire di 15€ di sconto su acquisti superiori a 200 € su smartphone e device IoT, un’opportunità pensata per rendere ancora più accessibile la scelta del regalo perfetto[2].

Ma non è finita qui! Solo in occasione di questo San Valentino, saranno disponibili anche una serie di promozioni e bundle sui singoli device, l’occasione perfetta per creare un vero e proprio kit tech per il proprio “significant other”.

Il cuore di queste promozioni è rappresentato dalla nuova Serie OPPO Reno15, pensata per accompagnare ogni relazione e momento della vita quotidiana. I dispositivi della gamma sono perfetti per gli amanti dei viaggi, offrendo funzionalità e praticità in ogni situazione. Ogni acquisto di questi modelli include inoltre, a scelta e in omaggio, Power Bank o OPPO Enco Buds3, insieme a Travel Case e Travel Tag, per un’esperienza completa fin dal primo utilizzo[3].

In particolare, OPPO Reno15 Pro 5G e Reno15 5G sono disponibili al prezzo di listino di 799,99€ e 599,99€ ma con voucher applicabili a carrello rispettivamente di 50€ e 30€. OPPO Reno15 F 5G e FS 5G invece, vengono proposti rispettivamente a 399,99€ e 469,99€, ma scontabili grazie ai voucher dedicati rispettivamente da 10€ e 30€. Grazie agli omaggi inclusi nel bundle[4], questa è l’occasione ideale per regalare un travel companion pensato per rendere ogni esperienza unica e ancora più smart

Accanto alle promozioni dedicate alla Serie Reno15, OPPO estende le offerte di San Valentino anche a OPPO Find X9 Pro 5G e Find X9, i device ideali per gli appassionati di fotografia. OPPO Find X9 Pro 5G, nello specifico, è disponibile al prezzo di listino di 1299,99 € e beneficia di uno sconto esclusivo grazie a un voucher di 100 € applicabile a carrello[5]. OPPO Find X9, invece, è disponibile anche nella colorazione Velvet Red, un richiamo elegante al colore simbolo dell’amore e della passione, è disponibile al prezzo di 999,99€ con 50€ di voucher utilizzabile per l’acquisto. Entrambi i modelli sono acquistabili in vendita abbinata, a prezzi vantaggiosi, con device a scelta tra OPPO Watch X2 Mini, gli auricolari OPPO Enco X3s e OPPO Pad SE LTE, per accompagnare ogni esperienza con un ecosistema completo pensato dedicato alla creatività e all’intrattenimento quotidiano.

Progettati per essere al fianco nelle esperienze di ogni giorno, OPPO Find X9 e Find X9 Pro 5G sono ideali per catturare ricordi e dettagli anche a grande distanza, capacità che li ha resi noti anche come i concert phone per eccellenza, perfetti per riprendere e scattare i propri artisti preferiti sui palchi più lontani come se si fosse in prima fila.

Queste promozioni rappresentano l’occasione perfetta per celebrare San Valentino, regalando alle persone amate un mix di tecnologia e innovazione, pensato per accompagnarli non solo nella vita quotidiana, ma anche nelle loro passioni.

Note

Iniziativa promozionale di scontistica promossa da Otech Italia Srl con validità dal 1 al 14 febbraio 2026 che prevede a fronte della conclusione di un ordine di acquisto di uno o più prodotti a marchio OPPO (ad eccezione dei prodotti Find X9 Series e Reno15 Series) dell’importo di almeno 200 euro sul sito www.oppostore.it, il riconoscimento di uno sconto pari a 15 euro. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali o codici sconto.