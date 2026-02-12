SAP Italia premia i Partner più performanti del 2025

L’intero ecosistema SAP si è riunito in occasione del Partner Kick Off Meeting (PKOM) 2026 di SAP Italia, l’appuntamento annuale dedicato al confronto sui risultati raggiunti, alle priorità strategiche e alle nuove opportunità di crescita. L’evento è stato anche l’occasione per premiare i partner più performanti del 2025, riconoscendo il loro contributo determinante allo sviluppo del business SAP. Oltre 180 persone provenienti da più di 65 aziende partner hanno condiviso visioni e aspettative che guideranno le iniziative di business nel 2026.

Promotori di innovazione e crescita, i circa 27.000 partner di SAP nel mondo accompagnano i clienti nei percorsi di trasformazione guidati dall’intelligenza artificiale, condividendo la visione di SAP di aiutare le aziende a dare il meglio di sé.

“Mentre SAP entra nel 2026 con un chiaro focus sull’espansione guidata dall’intelligenza artificiale, sulla differenziazione per settore e su una execution su larga scala resa possibile dal nostro ecosistema, i partner sono più che mai fondamentali per trasformare questa strategia in risultati concreti.”, ha commentato Marco Cameroni, Chief Partner Officer di SAP Italia. “I partner contribuiscono all’acquisizione dell’80% dei nuovi clienti, al 90% dei progetti e a quasi la metà dei ricavi futuri di SAP. Un apporto decisivo che rafforza la competitività di SAP oggi e negli anni a venire”.

La strategia SAP per il 2026

A partire da questo ruolo centrale dei partner, SAP ha presentato le priorità che guideranno la sua azione strategica nel nuovo anno:

· AI come motore dell’evoluzione dei processi aziendali

SAP punta a integrare l’intelligenza artificiale in modo estensivo lungo tutti i processi e nelle proprie offerte di servizi. L’obiettivo è aiutare le aziende a identificare, progettare e scalare use case di AI ad alto impatto, accelerando l’attivazione delle funzionalità più importanti. L’approccio “AI-first” guiderà sia le iniziative progettuali sia i programmi di innovazione continua.

· Clean Core e Cloud Transformation come pilastri della modernizzazione

La strategia 2026 mira a ridurre la complessità applicativa attraverso il Clean Core e a promuovere l’adozione delle soluzioni cloud di SAP. Questo approccio consentirà alle aziende di migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di implementazione e ottimizzare il time-to-value.

· Ecosistema partner sempre più centrale nel modello di crescita

SAP ha ribadito il ruolo strategico dei partner nell’accompagnare le imprese lungo l’intero percorso di trasformazione digitale. Nel 2026, la collaborazione con l’ecosistema sarà ulteriormente potenziata, in particolare nelle fasi iniziali dei progetti, per garantire un miglior allineamento, servizi più mirati e una significativa riduzione del rischio di churn.

“Il 2026 rappresenta un anno di svolta. Puntiamo su Business AI, Clean Core e servizi evoluti per consentire ai clienti di ottenere risultati concreti più rapidamente. In questo percorso, il ruolo dei partner è fondamentale: solo unendo forze, conoscenze e visione possiamo accompagnare i clienti verso una trasformazione davvero sostenibile e di valore”, ha concluso Cameroni.

Nuove iniziative e modelli per crescere insieme

A conferma dell’impegno costante di SAP verso il proprio ecosistema, le principali iniziative di SAP a sostegno del business dei partner per il 2026 sono:

· nuovo programma SAP Referral, che premia i partner per ogni lead chiuso in autonomia

· estensione dei Partner-Led Territories, per una maggiore autonomia lungo l’intero Customer Value Journey

· evoluzione del programma SAP PartnerEdge, con un nuovo framework di livellamento basato sulle performance del cloud

· nuovi modelli commerciali per i partner software, per facilitare l’integrazione delle soluzioni dei partner all’interno di SAP Business Suite.

I SAP Partner Excellence Award 2025

Nel corso di PKOM sono stati assegnati i SAP Partner Excellence Award 2025, riconoscimento per i partner che hanno saputo distinguersi per innovazione e capacità di comprendere le esigenze dei clienti. I partner premiati sono stati:

Customer Transformation: segmento Corporate

Avvale

Motivazione: per essersi distinto per eccellenza nelle vendite nel segmento Corporate grazie a una pianificazione ambiziosa e creando valore concreto per i clienti.

SAP Cloud ERP: New Customer Acquisition

Horsa Run

Motivazione: per la capacità di guidare l’innovazione portando nuovi clienti su SAP Cloud ERP, valorizzando i pacchetti SAP Business Suite e garantendo adozione e utilizzo efficace.

SAP Cloud ERP: Installed Base Transformation

Horsa Run

Motivazione: per la capacità di gestire la migrazione dall’ERP on-premise al SAP Cloud ERP, dimostrando competenza tecnica, investimenti in acceleratori e capacità di valorizzare l’intera SAP Business Suite.

SAP Business Suite Success

Sono stati assegnati tre riconoscimenti per questo premio ad Avvale, Capgemini e Clarex che si sono distinti rispettivamente per l’elevato livello di integrazione end-to-end, la focalizzazione sulle LoB e l’expertise su SAP Business Technology Platform.

Avvale

Motivazione: per l’eccellenza nell’integrazione dei processi aziendali end-to-end con SAP Cloud ERP e SAP Business Suite, mostrando competenza su più aree e forte capacità di attivare la domanda con un approccio e un posizionamento completo.

Capgemini Italia

Motivazione: per aver saputo eccellere nell’integrazione dei processi aziendali end-to-end con SAP Cloud ERP e Business Suite, mostrando competenza su più aree e forte capacità di generare domanda con focus sulle Line of Business.

Clarex

Motivazione: per essersi distinti nell’integrazione completa dei processi aziendali con SAP Cloud ERP e SAP Business Suite, mostrando competenza sul SAP Business Technology Platform quale strumento di innovazione ed estensione dei processi standard.

Rising Star

KPMG Advisory

Motivazione: nuovo partner che è riuscito a eccellere sensibilmente nelle vendite e nel portare innovazione con SAP, acquisendo nuovi clienti e generando valore.