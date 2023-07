Sara Anselmi alla guida della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia

Sara Anselmi è stata nominata a capo della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia. A diretto riporto dell’Amministratore Delegato Vincenzo Esposito, Anselmi entra anche a far parte del Leadership Team della filiale italiana.

Anselmi guida il team che lavora a stretto contatto con l’ecosistema dei Partner, ovvero oltre 14.000 aziende e più di 400.000 professionisti in Italia che insieme a Microsoft sono impegnati nell’accelerare la crescita sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private del nostro Paese, attraverso percorsi di trasformazione digitale, facendo leva su tecnologie avanzate come Cloud e AI, facendo leva sulla nuova Cloud Region di Microsoft in Italia.

“Sono davvero entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e di entrare a far parte del Leadership Team italiano. Metterò tutta la mia passione, la mia energia e le mie competenze in questa nuova avventura, per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese attraverso il lavoro sinergico con i nostri partner sul territorio, un ruolo quanto mai strategico e fondamentale per promuovere i benefici delle nuove tecnologie e le opportunità del digitale, a partire dal cloud e dall’AI generativa”, ha commentato Sara Anselmi.

In Microsoft da 18 anni, Sara Anselmi ha ricoperto diversi ruoli: ha iniziato il suo percorso nel team Consulting Services, ha proseguito occupandosi di Microsoft 365 e alle soluzioni per la produttività per poi entrare a far parte della divisione Enterprise, dove ha lavorato ai processi di trasformazione digitale di grandi aziende del settore Finance come Unicredit. Nel 2021 le è stata affidata la guida del Divisione Retail, dove ha contribuito ai progetti di innovazione di organizzazioni di grandi organizzazioni del Paese tra cui Zegna, Campari Group, e Gruppo Prada affiancandole nello sviluppo di nuove soluzioni nel loro percorso di crescita.

Prima di entrare in Microsoft nel 2005, Anselmi ha iniziato la sua carriera in Siemens Mobile Communication.

Sara Anselmi, classe 1980, è laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Pisa. Vive a Milano con il marito e il figlio e nel tempo libero è appassionata di sport tra cui corsa, nuoto, bicicletta e sci.