Sara Velati nuovo Channel Distribution Manager per Italia e Spagna di Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, affida a Sara Velati il ruolo di Channel Distribution Manager per Italia e Spagna. Velati, riporterà direttamente a Miguel del Moral, Channel Sales Director Southern Europe di Vertiv e avrà il compito di proseguire il percorso di crescita intrapreso da Vertiv negli ultimi anni sul mercato della distribuzione, favorendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sara Velati vanta un background più che ventennale nel settore della distribuzione, avendo lavorato con diversi distributori in Italia, come Datamatic e V-Valley Gruppo Esprinet, dove ha ricoperto molteplici ruoli di rilievo nei team commerciali e marketing.

“Sara Velati è una professionista affermata, con un’ottima esperienza nel canale distributivo, avendo collaborato con importanti società di distribuzione”, ha dichiarato del Moral. “Sono certo che, le sue buone conoscenze, supportate dai risultati ottenuti, contribuiranno alla crescita continua di Vertiv nel canale e ci agevoleranno nel raggiungimento dei nostri obiettivi”.

“Lo staff di persone che ho incontrato in Vertiv condividono una vision per la crescita e il successo di partner e collaboratori che si abbina al mio profilo professionale”, ha sottolineato Sara Velati. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un team di persone lungimiranti e attente a implementare iniziative che contribuiranno alla crescita di Vertiv nel canale IT.”

Con l’ingresso di Sara Velati, Elena Verderio assume il ruolo di Partner Account Manager per l’Italia, con il compito di assicurare ai reseller di livello Platinum e Diamond un supporto esclusivo e prezioso per sviluppare congiuntamente il business sul mercato.

