SB Italia acquisisce SETA

Cresce e si rafforza il Gruppo SB Italia, Digital Innovation Company specialista in Italia e player primario e abilitatore strategico della trasformazione digitale, con l’acquisizione di Seta, software house specializzata nello sviluppo, progettazione e consulenza di software applicativi e gestionali per il settore tessile e food.

Questa acquisizione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per completare e rafforzare l’offerta di SB Italia nel mondo Textile, dove l’azienda è già presente con Panthera Textile, l’ERP verticale per il settore fashion, tessile e abbigliamento. Con l’integrazione di D-View, la soluzione PDM/PLM sviluppata da Seta, SB Italia è ora in grado di offrire una copertura ancora più estesa, capace di raccogliere, pianificare e gestire documenti e dati in tutte le fasi di ideazione, progettazione e fabbricazione, garantendo un flusso di lavoro fluido, integrato ed efficiente.

SB Italia rafforza le competenze nel settore tessile

L’esperienza ultradecennale di Seta nel settore tessile rappresenta un valore aggiunto concreto per SB Italia: il team Textile si rafforza ulteriormente con competenze di altissimo livello e una visione focalizzata sulle specificità e le evoluzioni del comparto moda. Fulvio Margottini, uno dei tre soci fondatori di Seta, assume il ruolo di Team Leader della Divisione Textile di SB Italia, guidando lo sviluppo di soluzioni sempre più verticali e specializzate per il mondo fashion.

Inoltre, l’operazione porta anche importanti sviluppi nell’ambito Food, dove Seta ha una storia solida e referenziata. SB Italia intende valorizzare e potenziare questo patrimonio, con investimenti in tecnologia e innovazione mirati a supportare clienti attuali e futuri con soluzioni sempre più avanzate e personalizzate. Il know-how di Seta sarà messo a frutto anche per potenziare ulteriormente Agevole ERP, la piattaforma cloud di SB Italia, con nuove funzionalità verticali dedicate all’agroalimentare.

Con questa operazione, SB Italia conferma la propria strategia di crescita per linee verticali, investendo in soluzioni best-of-breed, persone e tecnologie in grado di garantire continuità e sviluppo ai clienti. I soci di Seta – Margottini, Sparacino e Cafaro – continueranno a contribuire attivamente all’evoluzione dell’offerta, portando visione, competenza e innovazione.

Dichiarazioni

“L’acquisizione di Seta è perfettamente coerente con la nostra visione: completare e potenziare la nostra leadership nel Textile e, al contempo, aprire nuove prospettive nel Food, due ambiti strategici per il Made in Italy. L’unione dei nostri team e delle nostre soluzioni genererà valore immediato per i clienti”, dichiara Massimo Missaglia, CEO di SB Italia.

Raffaele Lo Mele, Responsabile della Divisione SMB e Business Unit Manager di Panthera, aggiunge: “L’ingresso di Seta ci permette di compiere un vero salto di qualità nella proposta per il mondo fashion. D-View si integra perfettamente con Panthera Textile, portando in dote funzionalità fondamentali come la gestione del ciclo di vita del prodotto e l’integrazione con i sistemi di progettazione. Ma soprattutto, portiamo a bordo un team con una conoscenza profonda del settore, con cui condividiamo visione, linguaggio e obiettivi.

“Siamo entusiasti dell’ingresso di SETA, nel gruppo SB Italia. Questo passaggio strategico rappresenta per noi non solo un traguardo significativo, ma soprattutto l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo della nostra storia. In SB Italia abbiamo riconosciuto un partner di eccellenza, con una visione lungimirante e valori che si allineano perfettamente ai nostri: la passione per l’innovazione, l’attenzione al cliente e la costante ricerca della qualità. L’unione con SB Italia apre a SETA straordinarie opportunità di crescita, innovazione e sviluppo. Siamo convinti che le sinergie che scaturiranno da questa integrazione ci permetteranno di ampliare la nostra offerta, raggiungere nuovi mercati e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni all’avanguardia e un servizio impeccabile ai nostri clienti. Siamo particolarmente entusiasti delle prospettive che questa unione offrirà ai nostri clienti, che potranno beneficiare di un portafoglio di servizi e soluzioni ancora più completo e integrato, e ai nostri preziosi collaboratori, ai quali si apriranno nuove e stimolanti opportunità di crescita professionale e personale all’interno di una realtà più grande e strutturata”, ha commentato Fulvio Margottini, Team Leader Divisione Textile SMB di SB Italia.