Scanner Line of the Year 2026: Epson riceve il premio da Keypoint Intelligence

Dopo aver condotto rigorosi test sugli scanner Epson, Keypoint ha sottolineato le straordinarie prestazioni dell’intera gamma assegnando all’azienda giapponese il premio “Scanner Line of the Year 2026”. In particolare, Keypoint Intelligence ha evidenziato la “costante ed eccezionale facilità d’uso” della serie e la “notevole qualità dell’immagine che garantisce risultati dall’aspetto professionale”, oltre a un “software eccellente” che permette la compatibilità con EdgeLink e Arm.

“Siamo orgogliosi – dichiara Kevin Toes, Manager, Product Management Scan Business Unit di Epson Europe – nel vedere i nostri scanner riconosciuti da un’organizzazione così rinomata, che ribadisce il valore che i nostri scanner offrono alle aziende. Questo riconoscimento conferma la nostra fiducia prodotti che realizziamo e nelle notevoli attività di ricerca, innovazione e collaudo che sono alla base della facilità d’uso e delle prestazioni.”

“Nel corso dei nostri test – spiega Mark Davis, analista del Workplace Group di Keypoint Intelligence – gli scanner Epson hanno sempre convinto per la straordinaria facilità d’uso, la qualità delle immagini e il supporto di un software potente e intuitivo. L’insieme di questi punti di forza li rende una scelta convincente per qualsiasi ambiente che voglia ottimizzare e migliorare i flussi di lavoro documentali.”