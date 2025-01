ServiceNow Partner Program: più AI e ricavi per i partner

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, annuncia al ServiceNow Partner Kickoff un’importante espansione del Global Partner Program. L’azienda ha quasi quadruplicato gli investimenti in nuovi incentivi e specializzazioni, con l’obiettivo di aiutare i partner a trarre vantaggio dalla rapida crescita delle soluzioni AI di ServiceNow e offrire più valore ai clienti. Infosys e Cognizant sono stati inoltre elevati a partner Global Elite, il più alto livello di partnership all’interno del ServiceNow Partner Program.

Nel 2025 ServiceNow offre ai partner opportunità sostanziali per aumentare i ricavi e la redditività attraverso sconti, riduzioni e crediti di valore idonei che possono essere utilizzati per formazione, servizi professionali e altre best practise di valore. L’azienda espande la propria offerta di programmi per offrire ai partner maggiori opportunità per elevare e differenziare le offerte di intelligenza artificiale sul mercato.

ServiceNow si impegna a supportare i partner con strumenti e risorse aggiuntivi per permettere loro di aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione del business.

Il ServiceNow Partner Program annovera oltre 2.200 partner ed è tra i più completi del settore. Inlcude rigorosi requisiti di formazione, certificazione e parametri di riferimento delle prestazioni per garantire competenza, capacità e il successo dei clienti.