Services Endorsement Program per i partner Dynatrace

Dynatrace ha annunciato il suo Services Endorsement Program. Il programma offre ai partner Dynatrace l’accesso a nuovi corsi di formazione ed esami incentrati su osservabilità e sicurezza unificate, AIOps e DevSecOps e CloudOps avanzati.

Sviluppato dal team Dynatrace ACE Services, il programma di formazione fornisce ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, implementare e gestire le soluzioni Dynatrace che sono alla base dei complessi ecosistemi cloud-native da cui dipendono le principali organizzazioni del mondo per guidare la trasformazione digitale su ampia scala. I partner che completano il programma diventeranno Dynatrace Services-Endorsed Partner, una designazione che convalida le loro capacità sui servizi e dimostra la loro abilità nell’aiutare i clienti a modernizzare e ottimizzare il cloud in modo più rapido e sicuro.

Eviden è già Services-Endorsed Partner

“Siamo entusiasti di essere una delle prime organizzazioni a ricevere da Dynatrace il riconoscimento di Services-Endorsed Partner, questo dimostra il nostro impegno e la nostra comprovata capacità di supportare le organizzazioni a livello globale per accelerare l’adozione del cloud e gli sforzi di modernizzazione attraverso un’implementazione di successo della piattaforma Dynatrace”, ha dichiarato Mat Middleton, Global Head of ServiceNow, Engage ESM e DPM Practice di Eviden, un’azienda di Atos. “Insieme, Eviden e Dynatrace consentono ai clienti aziendali di semplificare le pratiche DevSecOps e di rilasciare più rapidamente un software migliore. Non vediamo l’ora di continuare a estendere il valore della piattaforma Dynatrace ai nostri clienti, in modo che possano accelerare le loro iniziative di migrazione e ottimizzazione del cloud”.

Per i clienti la garanzia di un supporto coerente

“Per poter scalare, dobbiamo dotare i nostri partner in tutto il mondo delle competenze necessarie per aiutare i clienti a implementare e massimizzare il valore della piattaforma Dynatrace”, ha dichiarato Michael Allen, VP of Worldwide Partners di Dynatrace. “Poiché le organizzazioni sono sempre più limitate nelle risorse, è diventato fondamentale accelerare l’adozione e la modernizzazione del cloud con risposte precise basate sull’AI e un’automazione estesa e intelligente dei processi manuali. Il Dynatrace Services Endorsement Program ci permette di aiutare i nostri clienti a raggiungere questo obiettivo, dotando i partner delle competenze, delle risorse e dell’esperienza necessarie per raggiungere risultati di successo. Inoltre, il programma ci aiuta a garantire che i nostri clienti ricevano sempre un supporto coerente, affidabile e best-in-class per innovare con fiducia e velocità”.