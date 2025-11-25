Sfruttare al massimo ogni euro: l’efficienza del capitale nelle reti

Gli operatori di rete lavorano per espandere la capacità e soddisfare una domanda crescente e la pressione per fare di più con meno risorse è sempre più forte. Che si tratti di un WISP che serve comunità rurali o di un service provider aziendale che gestisce implementazioni su larga scala, l’efficienza del capitale è fondamentale.

In Cambium Networks ci siamo posti come missione quella di promuovere l’efficienza del capitale, non solo offrendo hardware funzionale e conveniente, ma ottimizzando l’intera rete, dall’implementazione alle operatività. In sostanza, si tratta di andare oltre il dispositivo: occorre consentire agli operatori implementare e scalare in modo più intelligente, veloce ed efficiente.

Il Total Cost of Ownership (TCO) non riguarda solo l’hardware

Troppo spesso le considerazioni sui costi si fermano al prezzo di acquisto delle apparecchiature, ma l’hardware rappresenta solo una parte dei costi totali di installazione. La manodopera, gli spostamenti, il tempo di pianificazione e la gestione continua rappresentano la maggior parte dei costi di una rete. È qui che la strategia fa la differenza:

– Installazioni semplificate: le nostre radio e antenne sono progettate per un allineamento rapido e una configurazione da parte di una sola persona. Meno strumenti, implementazione più rapida, meno tempo sul posto.

– Gestione basata sul cloud: con piattaforme come cnMaestro X, i team possono monitorare, configurare ed eseguire la risoluzione dei problemi dell’intera rete da una dashboard centralizzata, riducendo la necessità di visite fisiche in loco e tagliando le spese operative.

– Strumenti di pianificazione integrati: soluzioni come LINKPlanner e cnHeat aiutano i service provider a pianificare in modo più intelligente fin dal primo giorno. Questo approccio riduce al minimo gli errori di progettazione e contribuisce a ridurre le rielaborazioni e le sovrastrutture.

Perché l’efficienza vince nel mercato odierno

Ai WISP e agli operatori aziendali viene chiesto di estendere la copertura, aumentare la capacità e fornire livelli di servizio (SLA) più elevati, senza un aumento proporzionale del budget. L’efficienza diventa quindi una necessità e Cambium ha raddoppiato gli sforzi per eliminare gli attriti dal processo di implementazione. Ciò significa sostanzialmente ridurre le visite in loco per rendere operativo un collegamento, assicurare un onboarding più semplice dei nuovi tecnici con strumenti intuitivi e garantire l’interoperabilità tra le linee di prodotti per ridurre la complessità dell’inventario.

Investire in soluzioni scalabili e redditizie.

L’efficienza del capitale non significa tagliare gli angoli, significa costruire in modo più intelligente fin dall’inizio e allineare le decisioni tecnologiche alla crescita a lungo termine. Occorrono innanzi tutto piattaforme a prova di futuro, come le soluzioni cnWave 60 GHz e ePMP 4000 multi-gigabit, che sono progettate per durare nel tempo, offrendo prestazioni sostenute con aggiornamenti fisici minimi. Sono necessari anche modelli di business flessibili, come offerte di abbonamento e servizi gestiti che consentono agli operatori di adeguare le strutture dei costi ai cicli di fatturato.

Non ultima, una impronta energetica sostenibile, attraverso un consumo efficiente che si traduce direttamente in una riduzione dei costi operativi, soprattutto nelle implementazioni remote o alimentate da energia solare.

Il nostro approccio complessivo si basa su questa convinzione: realizziamo piattaforme che riducono il TCO, riducono l’OPEX e consentono ai service provider di reinvestire nella propria crescita.

A cura di Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks