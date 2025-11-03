Sharp Europe consolida le business unit inaugurando una nuova era della digital experience

Sharp Europe, fornitore di prodotti e servizi tecnologici per le aziende, ha annunciato il lancio della nuova Digital Experience brand proposition “One Sharp”.
Grazie a oltre un secolo di innovazione, questa nuova proposition segna l’inizio di una nuova era di servizi IT incentrati sul cliente, sostenuta da un portfolio completo di offerte e soluzioni nei programmi di sicurezza informatica e di digital transformation, rafforzato dall’integrazione di ITpoint, leader di mercato tra i managed services provider, e di Apsia, esperta nell’integrazione di applicazioni aziendali cloud.
Il lancio dà inoltre il benvenuto a Sharp Display Solutions Europe (SDSE) nel portfolio di Sharp Electronics Europe (SEE), consentendo al brand di operare nel mercato con una proposta tecnologica dinamica e iperconnessa.
Commentando la Digital Experience proposition di Sharp, Joe Tomota, President di Sharp Europe, dichiara: “Siamo consapevoli che il nostro marchio goda di grande popolarità tra le persone e le aziende di tutto il mondo. Il consolidamento commerciale e il riposizionamento del brand sono emblematici della direzione che intendiamo seguire. Riunire sotto un’unica identità coesa le competenze di Sharp nei servizi IT, nei servizi di gestione e di stampa, nella tecnologia audiovisiva e nelle soluzioni per l’ambiente di lavoro”.
“Grazie a decenni di esperienza nella fornitura di prodotti e soluzioni audiovisive innovative in una vasta gamma di settori, ora abbiamo l’opportunità di plasmare il panorama digitale in senso più ampio. Il nostro mondo sta diventando sempre più visual e sensoriale, e noi dobbiamo rispondere a questa tendenza.
Con l’unificazione delle soluzioni display all’avanguardia di Sharp Europe sotto un unico marchio, stiamo dando impulso a un futuro in cui tecnologia, creatività e collaborazione si uniscono per aiutare i nostri clienti a crescere davvero”, conclude Tomota.
Questo cambiamento strategico testimonia l’impegno continuo di Sharp nell’innovazione e la sua dedizione nell’aiutare le organizzazioni a proteggere il proprio business, migliorare le prestazioni e cogliere nuove opportunità come un partner tecnologico affidabile per aziende di tutte le dimensioni.