Sharp: partnership strategica con ADEO Group in Italia

Sharp Display Solutions Europe ha stretto partnership strategica con ADEO Group in Italia. Grazie a questa collaborazione, Sharp Display Solutions Europe, fornitore di tecnologia Video professionale e di soluzioni di Digital Signage, potrà offrire maggiore presenza sul territorio grazie alla capillarità della distribuzione di ADEO Group e proporre una nuova offerta in termini di prodotti a completamento delle soluzioni proposte da quest’ultima.

La partnership tra Sharp e ADEO Group

Recentemente Adeo Group si è unita a Hifight, creando un conglomerato AudioVideo industriale ancora più autorevole, efficiente e con più sbocchi commerciali. L’azienda trentina, nota per le competenze e le capacità formative in ambito integrazione e AudioVideo, con la nascita di questa nuova struttura beneficia di una rinnovata capacità comunicativa e di un grande aumento di portafoglio in ambito Audio e Retail . Oggi con la stessa proprietà e obiettivi comuni, ADEO e HIFIGHT operano come un polo strategico a servizio del mercato AV.

“Sharp Display Solutions rappresenta una combinazione unica di tecnologia, affidabilità e prodotto solution-oriented, sempre più richiesto dal mercato. La nostra consolidata rete di partner AVPro beneficerà enormemente di questa nuova opportunità”, dichiara Luca Moresco, Head of AVPro Division, ADEO Group.

“L’esperienza di Hifight nella content-driven experience sarà decisiva per valorizzare al meglio il potenziale tecnico di Sharp Display Solutions e per contestualizzarne il posizionamento premium nel mercato italiano”, afferma Cristian Pavoni, Head of Marketing, ADEO Group.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership con ADEO Group, una realtà che condivide la nostra passione per l’innovazione e la qualità. Insieme vogliamo ispirare il mercato AVPro italiano, offrendo soluzioni integrate che non si limitino a rispondere alle esigenze attuali, ma che anticipino i trend di domani in vari segmenti di mercato”, conclude Enrico Sgarabottolo, General Manager TIGI Region, Sharp Display Solutions Europe.

In un settore in continua evoluzione che richiede sempre più soluzioni professionali di fascia alta, la collaborazione tra Sharp Display Solutions Europe e ADEO Group punta a offrire non solo prodotti di ultima generazione, ma anche nuove modalità di fruizione, comunicazione e valore per i partner e i clienti.