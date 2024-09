Sicurezza di stampa: è Sharp il “Leader” secondo Quocirca

La sicurezza di stampa è un tema molto importante per le aziende super connesse di oggi.

Il rapporto Print Security Landscape pubblicato da Quocirca, società di ricerca e analisi di mercato globali, identifica Sharp come “Leader” nell’edizione 2024. Lo studio fornisce un’analisi dettagliata della sicurezza nel mercato della stampa sulla base delle opinioni espresse da 500 decision-makers del settore IT in Europa e negli Stati Uniti. Questo risultato sottolinea l’impegno profuso da Sharp per lo sviluppo di un’offerta attenta alla sicurezza di stampa attraverso il portafoglio di hardware e servizi software.

Il rapporto evidenzia lo sforzo di Sharp per sensibilizzare le PMI europee sulle offerte di consulenza e di sicurezza di stampa su più livelli, che si allineano alle funzioni fondamentali indicate dal Framework NIST (National Institute of Standards and Technology): Identificare, Proteggere, Rilevare, Rispondere e Recuperare.

La sicurezza di stampa come servizio: il principio cardine di Sharp

Il report Quocirca elogia inoltre il Complete Print Security di Sharp, il servizio in abbonamento che garantisce la sicurezza dei dispositivi multifunzione dal momento in cui vengono consegnati a un’azienda per tutta la loro vita operativa. Questo approccio alla sicurezza di stampa come servizio è una proposta unica sul mercato e posiziona Sharp come leader del settore della sicurezza di stampa per le PMI.

Sharp è anche la prima azienda a integrare un connettore nativo per Microsoft Teams nei suoi ultimi dispositivi multifunzione. Questa funzione consente agli utenti di accedere, condividere, scansionare e stampare in modo sicuro i dati dai canali Microsoft Teams, Google e SharePoint senza bisogno di software aggiuntivo.

Sharp è da tempo riconosciuta come un’azienda leader nel mercato della stampa per le PMI, in quanto offre una piattaforma tecnologica avanzata e un’ampia gamma di prodotti A4 e A3 adatti alle esigenze delle piccole e medie imprese. Il rapporto elogia Sharp per le sue credenziali di sicurezza informatica e per le caratteristiche di sicurezza hardware, ponendo l’accento sul fatto che le stampanti multifunzione Sharp includono di serie un’ampia gamma di funzioni di sicurezza di stampa, con la possibilità opzionale di integrazione della tecnologia malware Bitdefender.

Le soluzioni di sicurezza di Sharp sono indirizzate non solo ai clienti diretti ma anche ai partner di canale, un target fondamentale del percorso Sharp verso il mercato. Quocirca ritiene che tale approccio sia di aiuto ai rivenditori per sviluppare nuove modalità di vendita con proposte differenziate basate sulla sicurezza.

Sharp aiuta anche a rispondere agli incidenti e a recuperare i dati

Sebbene il Print Security Landscape sia focalizzato sul tema della sicurezza di stampa, Sharp viene considerata anche per l’offerta di un’ampia gamma di servizi di cybersecurity tra cui la risposta tempestiva agli incidenti e il recupero dei dati. Questi servizi, insieme agli audit di sicurezza, alla sicurezza degli end-point, all’accreditamento cyber essentials, al back-up e al disaster recovery, dimostrano l’impegno di Sharp nella protezione delle operazioni e dei dati delle PMI.

Dichiarazioni

Jason Cort, Director Product Planning & Marketing di Sharp Europe, afferma:

“Con il passaggio da un’attività di stampa tradizionale all’offerta di una gamma diversificata di servizi tecnologici aziendali per soddisfare le esigenze del crescente mercato europeo delle PMI, questo riconoscimento dedicato alla sicurezza di stampa, riflette i significativi passi avanti che Sharp ha compiuto per garantire una maggiore sicurezza e differenziare la propria offerta. L’innovazione è al centro delle nostre attività e siamo lieti che i nostri continui progressi siano riconosciuti sia dai clienti che dall’industria del settore”.