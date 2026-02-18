SimpleCyb entra nel portafoglio di Computer Gross

SimpleCyb annuncia un nuovo accordo di distribuzione a valore con Computer Gross, tra i principali protagonisti della distribuzione ICT in Italia. La partnership nasce con un obiettivo chiaro: rendere la cybersecurity gestita una leva concreta e accessibile per le piccole e medie imprese, attraverso un modello pensato per il canale professionale.

Grazie a questa collaborazione, i servizi di sicurezza SimpleCyb entrano nel portafoglio di Computer Gross, ampliando l’offerta rivolta a reseller, system integrator e service provider che operano quotidianamente a supporto delle PMI. L’accordo si fonda su una visione condivisa: affrontare la sicurezza informatica non più come un prodotto, ma come un servizio continuativo, integrato nei processi aziendali e capace di evolvere nel tempo.

“La partnership con SimpleCyb si inserisce nella strategia di Computer Gross di ampliare il proprio portafoglio di soluzioni a valore aggiunto, con un focus sempre più forte sulla cybersecurity gestita. L’accordo nasce da una visione condivisa: rendere la sicurezza informatica una leva concreta e accessibile anche per le piccole e medie imprese, attraverso un modello pensato per il canale professionale,” commentano Paolo Barboni e Barbara Ramaciotti, Business Unit Managers Security di Computer Gross. “Grazie all’ingresso dei servizi SimpleCyb nel nostro portafoglio, mettiamo a disposizione di reseller, system integrator e service provider soluzioni di sicurezza gestita evolute, capaci di ridurre complessità e tempi di adozione, supportando il canale nello sviluppo di servizi efficaci e sostenibili per le aziende clienti.”

La struttura distributiva e le competenze di Computer Gross si integrano con il modello operativo di SimpleCyb, basato su soluzioni gestite MDR/XDR, Incident Response e monitoraggio continuo, erogati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da team specializzati e con supporto in lingua italiana. Un approccio che consente al canale di proporre soluzioni pronte all’uso, riducendo complessità, tempi di attivazione e barriere tecnologiche.

Oggi le piccole e medie imprese sono tra i bersagli più frequenti degli attacchi informatici, pur non avendo sempre strumenti e competenze adeguati per difendersi in modo efficace. SimpleCyb risponde puntuale a questa esigenza, con un approccio alla cybersecurity concreto, misurabile e pensato per supportare il business. La partnership con Computer Gross, la cui offerta si arricchisce di soluzioni di sicurezza gestita a elevato valore, permette di scalare questo approccio su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete distributiva strutturata e altamente qualificata, mettendo a disposizione del canale un’offerta di sicurezza pensata per essere facilmente integrata nei servizi esistenti e realmente sostenibile per le aziende clienti.

“La collaborazione con Computer Gross è un passo strategico per portare la nostra visione di cybersecurity semplice e accessibile a un numero sempre maggiore di aziende, aggiunge David Baldinotti, CEO di SimpleCyb. “Insieme vogliamo supportare il canale ICT con soluzioni strutturate e gestite, supporto continuo e pensate per affrontare le complesse sfide di sicurezza attuali e future che le PMI si trovano ad affrontare.”

Da oggi, le aziende possono contare su un modello di cybersecurity continuativo, facile da implementare e supportato da competenze specialistiche, a tutela della conformità e della continuità del business.