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    Sony vince quattro prestigiosi premi TIPA

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    Sony è stata premiata nel campo dell’imaging, sia per quanto riguarda le fotocamere che gli obiettivi

    Sony-TIPA-premio 2026

    Sony ha ricevuto quattro riconoscimenti ai TIPA World Awards di quest’anno, a conferma della sua leadership costante nell’innovazione nel campo dell’imaging, sia per quanto riguarda le fotocamere che gli obiettivi.

    Sony è stata premiata nelle seguenti categorie:

    • MIGLIORE FOTOCAMERA FULL FRAME PER ESPERTI – Sony Alpha 7 V
    • MIGLIORE FOTOCAMERA PROFESSIONALE CON OBIETTIVO FISSO – Sony DSC-RX1R III
    • MIGLIOR OBIETTIVO TELE ZOOM FULL FRAME – Sony FE 50-150 mm f/2 G Master
    • MIGLIOR OBIETTIVO MACRO – Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS

    Sony-TIPA-premio 2026

     

    TIPA World Awards sono riconosciuti a livello globale come uno dei premi più influenti nel settore dell’imaging e vengono assegnati da una giuria composta da esperti provenienti dalle principali testate di fotografia e imaging di tutto il mondo.

    Questi quattro premi sottolineano il costante impegno di Sony nel fornire tecnologia all’avanguardia, un’eccezionale qualità dell’immagine e strumenti innovativi a supporto di fotografi e creativi di ogni livello.

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