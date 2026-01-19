Stormshield e Ready Informatica: nuova partnership strategica nel mercato della cybersecurity

Attraverso questa alleanza, Ready Informatica collaborerà sul mercato con Stormshield in Italia, nell’ integrazione di tutte le linee di prodotti, ovvero le soluzioni per la protezione delle reti (Stormshield Network Security), degli endpoint (Stormshield Endpoint Security) e dei dati sensibili (Stormshield Data Security). I prodotti Stormshield, certificati ai massimi livelli europei (EU RESTRICTED, NATO e ANSSI EAL4+), offrono una difesa proattiva contro attacchi cyber, ransomware e minacce avanzate, ideali per settori critici come l’industria, la sanità, le istituzioni pubbliche e aziende di ogni tipo e dimensione.

“La collaborazione con Ready Informatica rappresenta un passo fondamentale per espandere la nostra presenza in Italia, un mercato chiave per la cybersecurity in Europa”, ha dichiarato Andrea Scattina, Country manager Italia di Stormshield. “Unendo le nostre tecnologie innovative con l’esperienza di Ready Informatica, possiamo offrire ai clienti italiani soluzioni di sicurezza affidabili e su misura, garantendo serenità digitale in un contesto di minacce in costante evoluzione.”

Terenzio Preda, Direttore Commerciale di Ready Informatica, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questa partnership con Stormshield, un’azienda che condivide i nostri valori di innovazione e affidabilità. Questa collaborazione arricchisce il nostro portafoglio di soluzioni di sicurezza europee, permettendoci di supportare i nostri partner e clienti con tecnologie all’avanguardia e sovrane per proteggere dati e infrastrutture. In un’epoca in cui gli attacchi cyber sono sempre più frequenti, questa alleanza ci posiziona come punto di riferimento per la cybersecurity in Italia.”

La partnership includerà programmi di formazione certificata, supporto tecnico dedicato e iniziative di marketing congiunte per promuovere l’adozione delle soluzioni Stormshield nel mercato italiano. Le aziende interessate possono contattare Ready Informatica per ulteriori informazioni su demo, prove e implementazioni.