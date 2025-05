StorONE si affida a Bludis per la sua distribuzione in Italia

Nuova e cruciale acquisizione nell’area Storage per Bludis, Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet. È ufficiale l’accordo di distribuzione raggiunto con StorONE, innovativo vendor specializzato in soluzioni di storage software-defined di nuova generazione. Un’intesa che prevede la distribuzione ufficiale delle soluzioni StorONE sul mercato italiano, ampliando e rafforzando ulteriormente il portafoglio Bludis nell’ambito dello storage enterprise.

Bludis si conferma così un punto di riferimento per partner e utenti finali alla ricerca di tecnologie non solo affidabili, ma soprattutto flessibili e capaci di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione delle aziende moderne, garantendo al contempo efficienza, sicurezza e scalabilità.

StorONE è in grado di rispondere alle sfide sempre più complesse in tema di gestione, protezione e ottimizzazione dei dati. Le sue soluzioni sono note a livello internazionale per l’architettura all-in-one e la capacità di semplificare l’infrastruttura storage abbattendo i costi e migliorando le performance.

Caratteristiche che hanno portato StorONE a essere riconosciuto per il terzo anno consecutivo tra i 50 fornitori di storage software-defined più innovativi nella lista “Storage 100” stilata da CRN, uno dei più prestigiosi magazine di settore. La nomina evidenzia l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni di storage sempre più all’avanguardia.

Bludis-StorONE: una partnership che intercetta esigenze in continua evoluzione

StorONE si distingue nel panorama dello storage per la sua capacità di offrire una piattaforma unificata e flessibile, che garantisce scalabilità e supporta tutte le tipologie di workload, dispositivi e protocolli.

Ecco perché la partnership rappresenta un segnale forte per il mercato IT italiano, sempre più orientato verso soluzioni che integrano innovazione e sostenibilità economica, e conferma l’impegno di Bludis nel fornire ai propri clienti tecnologie all’avanguardia e ad alto valore aggiunto.

L’importanza dell’accordo di distribuzione per Bludis e il suo portafoglio soluzioni si ritrova nelle parole di Maurizio Erbani, General Manager della compagnia con sedi a Roma e Milano:

“Siamo entusiasti della collaborazione con un vendor come StorONE, che ha saputo innovare profondamente il concetto di storage tradizionale; – afferma Erbani – la partnership ci consente di rispondere in modo concreto alle esigenze del canale IT, offrendo una tecnologia che riduce notevolmente la complessità infrastrutturale e garantisce alle aziende semplicità, scalabilità e convenienza”.

Dall’altra parte, anche i vertici di StorONE riconoscono tutti i vantaggi che derivano da un accordo con un value added distributor con esperienza di 30 anni nel panorama IT italiano:

“Siamo orgogliosi di collaborare con Bludis, distributore leader noto per la sua profonda competenza e la forte presenza nel mercato IT italiano. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione in Europa. Insieme, possiamo portare l’innovativa piattaforma storage di StorONE— caratterizzata da elevate prestazioni, semplicità d’utilizzo ed efficienza economica— a un numero sempre maggiore di organizzazioni alla ricerca di soluzioni infrastrutturali moderne e scalabili”, ha dichiarato Zion Gabai, EVP e Direttore Generale delle vendite in StorONE. “Bludis ha riconosciuto immediatamente il valore che offriamo ai clienti, e siamo entusiasti di supportare il loro canale con una tecnologia che rivoluziona il modo in cui lo storage viene acquistato, implementato e gestito”.