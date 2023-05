TCL NXTPAPER 11, un tablet da iF Design Award

Il tablet TCL NXTPAPER 11 (presto disponibile in diversi mercati europei) ha vinto il prestigioso premio iF DESIGN AWARD 2023. Il riconoscimento, che ha premiato il design elegante del dispositivo e l’eccezionale display con l’innovativa tecnologia NXTPAPER 2.0, riconosce l’impegno di TCL nel creare prodotti di design e all’avanguardia accessibili a tutti.

L’iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, con quasi 11.000 candidature da 56 Paesi nel 2023. La giuria ha ritenuto il design e l’impareggiabile tecnologia per la cura degli occhi come fattori chiave nella decisione di assegnare il premio a TCL NTXPAPER 11.

Perfetto per qualsiasi ambiente

TCL NXTPAPER 11 è dotato di display da 11 pollici 2K a colori dal touch-feel simile alla carta, tecnologia di protezione degli occhi senza pari e un design eccezionale. Dotato dell’innovativa tecnologia NXTPAPER 2.0, la luminosità del display è la migliore della sua categoria, con un massimo di 500 nit, pur rispettando ampiamente i parametri TÜV di riduzione della luce blu. Progettato con funzionalità antiriflesso, il tablet è perfetto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente, anche sotto la luce del sole e da qualsiasi angolazione. Con un peso di soli 462g e uno spessore di soli 6,9mm, TCL NXTPAPER 11 è il tablet più leggero della sua categoria, pur offrendo una ricca esperienza visiva.

L’iF DESIGN AWARD segue una serie di riconoscimenti per TCL NXTPAPER 11 dopo il suo debutto al Mobile World Congress (MWC) 2023. In particolare, “Reviewed” di USA Today ha premiato il TCL NXTPAPER 11 in occasione dei propri MWC Editor’s Choice Awards, commentando: “Se siete sempre stati indecisi tra l’acquisto di un tablet o di un e-reader, questo potrebbe essere il prodotto che stavate aspettando“.

TCL NXTPAPER 11 si prende cura dei tuoi occhi

“L’ottenimento di questi ambiti riconoscimenti dopo il debutto di TCL NXTPAPER 11 conferma che l’investimento dell’azienda nella tecnologia di display innovativi per la cura degli occhi è la strada giusta che stiamo percorrendo”, ha dichiarato Stefan Streit, CMO di TCL Communication. “TCL continuerà a impegnarsi per realizzare prodotti che combinino la tecnologia dei display leader del settore con un design di alto livello“.