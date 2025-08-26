TCL trionfa con cinque premi EISA ridefinendo l’eccellenza nella tecnologia dei grandi schermi e dei TV QD-Mini LED

Dopo il rientro dalle vacanze, TCL, specialista globale nell’elettronica di consumo, consolida la propria posizione di riferimento nel settore, aggiudicandosi cinque prestigiosi premi EISA, massimo riconoscimento europeo per l’innovazione audiovisiva. Un trionfo che abbraccia sia la categoria Home Theatre Display & Video, sia quella Home Theatre Audio, a conferma dell’impegno costante dell’azienda verso innovazioni rivoluzionarie nella brillantezza dei grandi schermi e nella precisione della tecnologia QD-Mini LED.

Il TV TCL 98C8K ha conquistato il titolo “EISA STATEMENT TV 2025-2026” per il suo design rivoluzionario e le immagini mozzafiato, mentre il TV TCL 85C9K ha ricevuto il riconoscimento “EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026”, stabilendo un nuovo standard di riferimento per il coinvolgimento cinematografico. Il TV TCL 75C7K si è aggiudicato il premio “EISA FAMILY TV 2025-2026” per la combinazione perfetta di nitidezza straordinaria e funzioni smart, e il TV TCL 55C6K è stato insignito del titolo “EISA GAMING TV 2025-2026”, un “must-have” per i gamer più esigenti. A completare la lista di riconoscimenti, la soundbar Q65H è stata premiata come “EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026”, offrendo un audio di qualità superiore a un prezzo imbattibile.

TV TCL 98C8K: EISA “STATEMENT TV 2025-2026”

Premiato come “STATEMENT TV 2025-2026” da EISA, il TV TCL 98C8K ridefinisce gli standard d’eccellenza dei grandi schermi grazie all’architettura innovativa sviluppata da TCL per i televisori di grandi dimensioni. Grazie all’uso di materiali avanzati e di alta qualità, il televisore vanta un display Virtually ZeroBorder che massimizza lo spazio dello schermo per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Oltre al suo design accattivante, il TV 98C8K è progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con il pannello CrystGlow WHVA di nuova generazione, questo televisore offre un eccezionale rapporto di contrasto nativo fino a 7.000:1. Lo schermo a bassa riflessione migliora ulteriormente la nitidezza dell’immagine riducendo i riflessi, mentre l’angolo di visione ultra-ampio garantisce immagini vivide e realistiche da qualsiasi punto di osservazione. In combinazione con la tecnologia All-domain Halo Control di TCL, il TV 98C8K offre un controllo preciso di luci e ombre, garantendo una qualità dell’immagine avanzata con una luminosità, un contrasto e dettagli senza compromessi in ogni fotogramma.

TV TCL 85C9K: EISA “HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026”

Il TV TCL 85C9K rappresenta il modello di punta di TCL ed è progettato per offrire un’esperienza home cinema senza compromessi. Dotato di un display Virtually ZeroBorder e di un pannello CrystGlow WHVA, il TV85C9K offre un’esperienza visiva immersiva a pieno schermo, con un angolo di visione ultra-ampio e una qualità dell’immagine costante da ogni punto di osservazione. Supportato dalla tecnologia QD-Mini LED di TCL, questo TV possiede fino a 5.184 aree di Local Dimming con una luminosità massima di 6.500 nit, consentendo di riprodurre immagini dettagliate che esaltano il contrasto e la profondità di qualunque contenuto. A completamento della sua straordinaria qualità visiva, il TV 85C9K è dotato anche dell’audio immersivo firmato Bang & Olufsen, per un impatto sonoro all’altezza delle immagini.

TV TCL 75C7K: EISA “FAMILY TV 2025-2026”

Vincitore del premio EISA “FAMILY TV 2025-2026”, il TVTCL 75C7K rappresenta il centro di intrattenimento ideale per tutta la famiglia. Anche questo modello sfrutta l’avanzata tecnologia QD-Mini LED per offrire una qualità d’immagine straordinaria con luminosità, contrasto e precisione dei colori eccezionali, il tutto racchiuso in un design ultra-sottile e minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Alimentato dal processore TSR AiPQ, il TV75C7K ottimizza in modo intelligente la qualità dell’immagine in base ai contenuti e alle preferenze dell’utente, mentre il sistema operativo Google TV integrato offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva e consente il controllo della propria smart home. Ulteriori funzioni pensate per le famiglie, come il profilo per i bambini, la modalità Art Gallery e la protezione dalla luce blu certificata TÜV, garantiscono un’esperienza sicura e coinvolgente per gli spettatori di tutte le età.

TV TCL 55C6K: EISA GAMING TV 2025-2026

Il TV TCL 55C6K è progettato per i gamer che esigono prestazioni di alto livello. Il display QD-Mini LED e il refresh rate nativo 4K a 144Hz garantiscono un gameplay ultra-fluido e movimenti cristallini, eliminando scatti e sfocature, mentre l’immersivo sistema audio Hi-Fi ONKYO 2.1 regala un suono cinematografico a ogni sessione di gioco. Con la modalità Game Master, AMD FreeSync e SuperWide GameView, questo TV offre una suite completa di funzionalità ottimizzate per il gaming, progettate per garantire esperienze di gioco intense, reattive e davvero coinvolgenti.

Oltre all’eccellenza del display, TCL continua a spingersi oltre i confini dell’innovazione audio. Nominata “BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026” dall’EISA, la soundbar home theater Q65H è dotata di RAY·DANZ, la tecnologia proprietaria di TCL, progettata per indirizzare con precisione il suono attraverso una struttura acustica personalizzata, creando un ampio palcoscenico sonoro per un’esperienza audio cinematografica straordinaria.

Attualmente disponibili in diversi mercati a livello globale, questi prodotti pluripremiati rappresentano l’impegno costante di TCL a “Ispirare Grandezza” attraverso esperienze di intrattenimento premium e coinvolgenti.