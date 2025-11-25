TD SYNNEX amplia il proprio portafoglio con accessori eco-responsabili di dbramante1928

TD SYNNEX distribuirà gli accessori per dispositivi mobili, laptop e lifestyle realizzati in modo responsabile da dbramante1928, tutti verificati secondo la metodologia europea Product Environmental Footprint (PEF).

Fondata nel 2011, dbramante1928 è un’azienda leader nella produzione di accessori premium realizzati con materiali riciclati certificati e verificati secondo il Global Recycled Standard (GRS). Con una forte presenza nei canali retail e telco a livello globale, l’azienda sta ora ampliando il proprio focus verso il mercato B2B grazie alla capillare presenza europea di TD SYNNEX.

I partner TD SYNNEX, attivi nei segmenti retail, telco, corporate e SMB, possono ora accedere a un’ampia gamma di accessori per dispositivi, soluzioni per il trasporto e dispositivi di ricarica, realizzati con metodi di produzione e distribuzione che riducono le emissioni di carbonio rispetto alle alternative convenzionali, come verificato attraverso valutazioni del ciclo di vita basate sul metodo PEF.

Questi prodotti sono disponibili in tutta l’area di presenza europea di TD SYNNEX e rappresentano soluzioni responsabili e di alta qualità per la protezione e la connettività di dispositivi mobili, tablet e PC.

Luc Van Huystee, Vice President Mobile and Consumer Electronics di TD SYNNEX Europe, ha dichiarato: «La linea di prodotti dbramante1928 risponde alla crescente domanda di alternative ecosostenibili, sia nel mercato consumer che in quello enterprise. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa per tutti: i nostri partner possono ampliare la propria offerta sostenendo al contempo gli obiettivi ambientali».

Marcus Johansson, Global Sales Director di dbramante1928, ha aggiunto: «Il mercato europeo degli accessori supera i 10 miliardi di euro l’anno, con i prodotti realizzati in modo responsabile in crescita a doppia cifra. La strategia end-to-end go-to-market di TD SYNNEX offre ai partner un punto di accesso unico ai principali brand hardware, insieme ad accessori progettati per acquisti responsabili dal punto di vista ambientale. Siamo entusiasti della portata e della specializzazione che TD SYNNEX mette a disposizione, supportata da iniziative locali, programmi di marketing e servizi lifecycle che aiutano i partner a crescere e differenziarsi».

TD SYNNEX supporterà il lancio con offerte promozionali dedicate, opportunità di bundling e integrazione nei propri programmi paneuropei di canale. Gli accessori completano l’attuale portafoglio mobile e PC di TD SYNNEX e sono già disponibili.