TD SYNNEX amplia l’accesso al portafoglio AI di Gcore

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha siglato un accordo con Gcore, provider globale di infrastrutture e software per soluzioni di AI, cloud, networking e sicurezza, con l’obiettivo di ampliare l’accesso al portafoglio di software AI di Gcore — Gcore AI Cloud Stack e Gcore Everywhere AI — per i partner in Francia, Germania, Spagna, Italia, regione Benelux e Turchia.

In base all’accordo, i partner di TD SYNNEX potranno offrire software AI pre-validato, sovrano e ad alte prestazioni, senza la complessità generalmente associata alla progettazione, integrazione e implementazione delle infrastrutture AI. L’offerta supporta l’intero ciclo di vita dell’intelligenza artificiale, inclusi cloudification delle GPU, training e fine-tuning dei modelli, nonché l’inferenza in ambienti on-premises, ibridi e cloud.

Le soluzioni disponibili includono:

• Gcore Everywhere AI: una piattaforma globale di edge inference distribuita che consente l’AI lungo l’intero ciclo di vita in ambienti on-premises, cloud e ibridi, garantendo alte prestazioni e sovranità dei dati per workload regolamentati e mission-critical.

• Gcore AI Cloud Stack: una piattaforma software completa progettata per cloudificare rapidamente e con semplicità infrastrutture GPU esistenti, offrendo una piattaforma integrata e personalizzabile per l’intero ciclo di vita dell’AI.

TD SYNNEX è strategicamente impegnata nel fornire ai partner gli strumenti necessari per accelerare le proprie iniziative legate all’AI e posizionarsi per la prossima fase di innovazione e opportunità di business guidate dall’intelligenza artificiale. Il programma Destination AI riunisce un’ampia e selezionata linecard di soluzioni AI, che ora include anche Gcore, insieme a un supporto end-to-end, dalle prime fasi di engagement e enablement fino all’esecuzione commerciale e al successo continuativo dei partner.

“Integrando il portafoglio di software AI di Gcore nell’ecosistema TD SYNNEX, i nostri partner possono offrire soluzioni AI sovrane pronte all’uso, più semplici da implementare e scalare, garantendo al contempo prestazioni, sicurezza e conformità normativa negli ambienti reali dei clienti”, ha dichiarato Craig Smith, Vice President, Data, AI and Applications di TD SYNNEX Europe.

Filippo Fabbri, BU Manager Datacenter di TD SYNNEX Italy, ha commentato: “Le imprese stanno accelerando verso modelli sempre più guidati dall’AI, e la disponibilità di potenza di calcolo diventa un fattore critico. Gcore mette a disposizione tecnologie avanzate in modo semplice e immediato, permettendo ai clienti di innovare senza complessità. Le nuove GPU sono disponibili on demand e integrate nella rete edge globale di Gcore, garantendo prestazioni elevate e bassa latenza per applicazioni AI, machine learning e workload intensivi.”

Gcore, con sede in Lussemburgo, gestisce una propria infrastruttura sovrana ad alte prestazioni distribuita su sei continenti. Le sue soluzioni software AI integrano capacità di calcolo, networking e sicurezza per supportare workload AI mission-critical che richiedono bassa latenza, prestazioni elevate e conformità normativa. Queste capacità supportano casi d’uso in diversi settori, tra cui telecomunicazioni, retail, settore pubblico, servizi finanziari, sanità ed energia, ambiti in cui localizzazione dei dati e affidabilità sono fattori essenziali.

“Con la maturazione dell’AI, l’attenzione si è spostata verso soluzioni integrate in grado di gestire l’intero ciclo di vita dell’intelligenza artificiale, dai primi esperimenti di training fino all’inferenza ad alte prestazioni, anche in ambienti altamente regolamentati o air-gapped”, ha dichiarato Andre Reitenbach, CEO di Gcore. “Grazie a questo accordo con TD SYNNEX possiamo estendere la diffusione delle nostre soluzioni AI Cloud Stack ed Everywhere AI in tutta Europa, consentendo ai partner di offrire capacità AI complete e chiavi in mano per i workload più esigenti, senza l’overhead operativo tipicamente associato alle implementazioni AI avanzate.”

TD SYNNEX supporterà il rollout attraverso il proprio consolidato framework di partner enablement, offrendo attività di onboarding, supporto commerciale e marketing, oltre a iniziative coordinate di go-to-market per aiutare i partner a comprendere, posizionare e distribuire efficacemente le soluzioni software AI di Gcore.

Gcore AI Cloud Stack e Gcore Everywhere AI sono già disponibili per i partner TD SYNNEX, sfruttando l’ampia rete di distribuzione paneuropea dell’azienda e il suo consolidato ecosistema di partner.