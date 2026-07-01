TD SYNNEX: i risultati del Secondo Trimestre Fiscale 2026

TD SYNNEX ha annunciato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale conclusosi il 31 maggio 2026.

Riepilogo dei dati finanziari consolidati di TD-SYNNEX per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2026:

Previsioni per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2026

Le seguenti dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative di TD SYNNEX per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2026. Queste dichiarazioni sono di natura previsionale e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente. Il fatturato lordo non-GAAP (1) include l’impatto dei costi sostenuti e compensati con i ricavi relativi alle vendite di contratti di servizio di fornitori terzi, accordi software as a service e alcuni contratti di adempimento, e le restanti misure finanziarie non-GAAP escludono l’impatto dell’ammortamento delle attività immateriali, della remunerazione basata su azioni e dei relativi effetti fiscali.

Dividendo

TD SYNNEX ha annunciato oggi che il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale in contanti di 0,48 dollari per azione ordinaria. Il dividendo sarà pagabile il 31 luglio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 17 luglio 2026.

Teleconferenza e webcast

TD SYNNEX terrà oggi una teleconferenza per discutere i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2026 alle ore 6:00 (PT)/9:00 (ET).

La trasmissione audio in diretta della teleconferenza sui risultati finanziari sarà accessibile all’indirizzo ir.tdsynnex.com e la registrazione della trasmissione sarà disponibile al termine della stessa.