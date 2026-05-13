TD SYNNEX: in Italia le soluzioni di Data Resilience di Veeam

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha annunciato oggi la disponibilità delle soluzioni Veeam per la data resilience e il cyber recovery per i partner in Italia, nell’ambito dell’estensione dell’accordo di distribuzione paneuropeo tra TD SYNNEX e Veeam.

Grazie all’ampliamento dell’accordo, TD SYNNEX supporterà un modello di go-to-market più ampio e coerente per Veeam in Europa meridionale, centrale e settentrionale, contribuendo a semplificare il coinvolgimento dei partner e a migliorare l’accesso alle soluzioni Veeam per la data resilience e il cyber recovery in tutta la regione.

I partner TD SYNNEX in Italia potranno ora accedere all’intero portafoglio Veeam, supportati da attività di enablement, formazione tecnica e commerciale, oltre che da competenze locali dedicate. I partner beneficeranno di percorsi strutturati di onboarding, risorse formative erogate tramite la TD SYNNEX Channel Academy e supporto regionale progettato per favorire lo sviluppo e la scalabilità di practice focalizzate sulla protezione dei dati, il cyber recovery e il cloud.

“L’espansione della nostra partnership con Veeam rafforza la nostra capacità di offrire ai partner in tutta Europa un modello di go-to-market coerente e scalabile”, ha dichiarato Jason Boxall, Senior Vice President Advanced Solutions di TD SYNNEX Europe. “Combinando le tecnologie leader di mercato di Veeam nell’ambito della data resilience con la nostra presenza paneuropea, le competenze locali e le capacità di enablement, supportiamo i partner nel rispondere alla crescente domanda di soluzioni per la protezione dei dati e il cyber recovery nella regione.”

“Questa partnership crea un valore significativo per il mercato italiano, grazie alle sinergie con il portafoglio esistente di TD SYNNEX, il nostro ecosistema di partner e i percorsi di formazione della TD SYNNEX Academy”, ha dichiarato Alberto Valivano, Director Technologies Practices di TD SYNNEX Italy. “Ci consentirà di supportare i partner nello sviluppo di nuove opportunità nell’ambito della data resilience, del cyber recovery e del cloud.”

Con l’aumento delle minacce informatiche, l’inasprimento delle normative e le nuove esigenze poste dalle iniziative AI in termini di integrità e disponibilità dei dati, le organizzazioni europee stanno dando sempre maggiore priorità a un approccio unificato e guidato dai partner alla data resilience e al cyber recovery.

“TD SYNNEX ha costantemente dimostrato una forte capacità di execution, una profonda expertise regionale e un approccio partner-first in tutta l’area EMEA, affermandosi come partner distributivo di fiducia per Veeam”, ha dichiarato Tim Pfaelzer, General Manager and Senior Vice President di Veeam Europe. “Questo accordo ampliato supporta la nostra strategia di semplificazione e scalabilità del go-to-market europeo, offrendo ai partner un accesso più semplice alla nostra piattaforma unificata di data resilience, alle competenze e ai programmi di enablement, aiutando al contempo i clienti a rafforzare la resilienza operativa e cyber e ad attivare i propri dati con maggiore sicurezza su una scala più ampia.”

L’accordo ampliato si basa sulla relazione già consolidata tra le due aziende e riflette un impegno condiviso nel supportare i partner attraverso una forte presenza regionale, servizi dedicati e continui investimenti nello sviluppo delle competenze e nelle attività di enablement in tutta l’area EMEA.