TD SYNNEX Italy premiata ai ChannelWatch Awards 2025

TD SYNNEX Italy, aggregatore di soluzioni e distributore per l’ecosistema IT, è stata nominata “Best Cloud Distributor” e “Most Innovative Distributor” ai CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards 2025.

Il CONTEXT ChannelWatch è una delle più grandi indagini online a livello mondiale dedicate ai rivenditori IT. Con oltre 8.000 rivenditori partecipanti, offre preziosi insight sulle intenzioni di acquisto e sulle decisioni della community di canale, insieme all’analisi delle principali sfide di business e delle tendenze del settore. Nell’ambito dell’indagine, i rivenditori di ciascun Paese nominano i distributori con cui collaborano per i CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards.

TD SYNNEX Italy guida il cambiamento nel canale IT

Il panorama del canale IT e della distribuzione nel quale opera TD SYNNEX Italy, ha continuato la sua evoluzione dinamica per tutto il 2025. Dopo un periodo di ripresa e crescita positiva nel 2024, il canale ha mantenuto un forte slancio, trainato dalle iniziative di trasformazione digitale in tutti i settori e dall’integrazione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nelle operazioni aziendali.

Il quadro macroeconomico, pur in fase di stabilizzazione, ha presentato ai distributori un contesto complesso: la fiducia delle imprese è progressivamente migliorata, pur restando alta l’attenzione verso i cambiamenti economici globali. I principali fattori di crescita del 2025 includono la forte domanda di servizi cloud, soluzioni di cybersecurity e progetti avanzati di infrastrutture IT.

Inoltre, il ciclo di rinnovo atteso nei sistemi personali – stimolato in modo significativo dalla fine del supporto a Windows 10 nell’ottobre 2025 – ha dato un sostanziale impulso alle vendite di hardware, creando importanti opportunità per i distributori del canale di supportare upgrade e nuove implementazioni. Gli investimenti governativi in settori critici come sanità ed educazione, spesso sostenuti da programmi come NextGenerationEU, continuano a rafforzare parte di questa crescita.

Dichiarazioni

“Congratulazioni a TD SYNNEX Italy per aver vinto i premi CONTEXT ChannelWatch Most Innovative e Best Cloud Distributor. In un anno caratterizzato dalla rapida adozione di strategie multi-cloud e ibride – e con l’AI ormai parte integrante dell’innovazione cloud – TD SYNNEX Italy si è distinto come abilitatore fondamentale. La sua profonda competenza ha permesso ai distributori del canale di offrire soluzioni sicure, scalabili e trasformative che accelerano il progresso digitale. I rivenditori hanno giustamente riconosciuto l’eccezionale supporto di TD SYNNEX Italy nell’affrontare le complessità della migrazione al cloud, dell’ottimizzazione e dell’integrazione dell’AI, aiutando i clienti a sbloccare una crescita significativa e maggiore agilità”, ha dichiarato Howard Davies, CEO e co-founder di CONTEXT. “L’innovazione resta la forza trainante del progresso nel settore e TD SYNNEX Italy ha dimostrato che la vera innovazione va oltre le promesse: richiede risultati concreti. Questo riconoscimento da parte dei rivenditori sottolinea la leadership di TD SYNNEX Italy nel plasmare il futuro del canale”.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati riconosciuti da CONTEXT con due premi di grande valore. TD SYNNEX Italy è oggi all’avanguardia nella distribuzione e nell’aggregazione di soluzioni, con una visione e competenze uniche nel mercato italiano per affrontare le principali evoluzioni delle aree di business e cogliere le dinamiche più rilevanti del mercato, come quella straordinaria offerta dall’intelligenza artificiale”, ha commentato Augusto Soveral, Vice President di TD SYNNEX Italy. “Un ringraziamento speciale va ai nostri partner: la loro fiducia ci consente di innovare e proporre soluzioni che rendono il canale più competitivo, sicuro e orientato al futuro. Insieme possiamo trasformare queste sfide in valore concreto e crescita condivisa. Questi riconoscimenti confermano anche l’impegno quotidiano di un team straordinario, che con professionalità e passione affianca i partner nel cogliere tutte le opportunità della trasformazione digitale”.