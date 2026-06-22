TD SYNNEX Italy sceglie Milano Santa Giulia per la sua nuova sede di rappresentanza

TD SYNNEX Italy ha scelto Spark 3 come nuova sede di rappresentanza nel Business District di Milano Santa Giulia, uno dei poli urbani più dinamici e in evoluzione della città.

Il trasferimento rappresenta un passaggio strategico per TD SYNNEX, che individua in Milano Santa Giulia un contesto in grado di rispecchiare i propri valori: innovazione, sostenibilità, flessibilità e attenzione alle persone. La nuova sede nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio moderno e rappresentativo, pensato per favorire nuove modalità di lavoro collaborative e un dialogo sempre più stretto con partner, vendor e clienti.

TD SYNNEX occuperà circa 2.000 mq al terzo piano di Spark 3, edificio certificato LEED Gold, scelto per il suo design contemporaneo, per la posizione strategica nell’area sud di Milano – oggi al centro di un importante percorso di sviluppo urbano – e per l’attenzione alle performance ESG, elementi sempre più centrali nella visione dell’azienda.

La scelta di Spark 3 si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento della presenza di TD SYNNEX sul territorio, attraverso spazi capaci di rappresentare l’identità dell’azienda e supportarne la crescita futura, anche in termini di attrattività, innovazione e benessere organizzativo.

Spark 3 fa parte del nuovo distretto direzionale sviluppato da Lendlease all’interno di Milano Santa Giulia, insieme agli edifici Spark 1 e Spark 2. Il distretto si distingue per un mix equilibrato di uffici, servizi e spazi dedicati alla socialità, contribuendo a creare un ecosistema urbano vivo, in cui lavoro, cultura e comunità convivono.

“Milano Santa Giulia rappresenta molto più di una nuova sede: è un passo importante nel nostro percorso di evoluzione. Abbiamo scelto questo luogo perché riflette ciò che vogliamo essere ogni giorno: un’organizzazione aperta, innovativa e profondamente attenta alle persone” racconta Augusto Soveral, VP di TD SYNNEX Italy. “Spark 3 sarà uno spazio in cui idee, energie e relazioni potranno crescere, dove talento e collaborazione si incontrano per generare valore per tutti i nostri partner. Con questo investimento rafforziamo il nostro impegno sul territorio e guardiamo al futuro con entusiasmo, costruendo insieme un ambiente di lavoro che ispira, connette e crea nuove opportunità”.

«L’arrivo di TD SYNNEX nello Spark Business District conferma la capacità di Milano Santa Giulia di attrarre aziende leader a livello internazionale» ha commentato Claudia Imparato, Head of Fund & Asset Management di Lendlease Italy. «Con Spark 3 offriamo spazi di lavoro moderni e sostenibili, progettati per migliorare la qualità della vita delle persone e favorire l’innovazione. Siamo orgogliosi di accompagnare la crescita di un player come TD SYNNEX in un contesto urbano che unisce business, innovazione e socialità».

L’operazione è stata seguita da Colliers per Lendlease e da JLL per TD SYNNEX, a testimonianza della collaborazione tra partner esperti nella gestione e valorizzazione di immobili direzionali.